تردد قناة مصر قرآن كريم 2023 على نايل سات لسماع القرآن بأعزب الأصوات على مدار الساعة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية في مطلع عام 2020 أي منذ قرابة الثلاث سنوات عن بدأ بث تردد قناة مصر قرآن كريم على نايل سات، لتكون القناة أولى القنوات المصرية المتخصصة في عرض وتقديم تلاوات كتاب الله المجيد يوميا على شاشتها على مدار أربع وعشرون ساعة يوميا، حيث تقدم قناة مصر قرآن كريم تسجيلات صوتية للقرآن الكريم بأصوات مجموعة من أفضل القراء في العالم العربي مثل الشيخ الجليل عبدالباسط عبد الصمد والشيخ الجليل محمود على البنا وغيرهم من كبار القراء في وطنا العربي، تابعونا فيما يلي سنعرض تفصيلا بيان تردد قناة مصر قرآن كريم 2023 على نايل سات للاستمتاع بأعزب التلاوات لكتاب الله المجيد.

تردد قناة مصر قرآن كريم

لاستقبال تردد قناة مصر قرآن كريم يمكنكم متابعينا ضبط أجهزتكم على البيانات الواردة في الجدول التالي.

تردد القناة القمر الصناعي القطبية معامل التصويب الترميز 11861 نايل سات عمودي 3/4 27500

قناة مصر قرآن كريم

على الرغم من حداثة عهد القناة بالعمل الإعلامي إلا أنها استطاعت وفي فترة قصيرة جدا لفت انتباه عدد كبير جدا من المشاهدين والمتابعين لها، يعود الفضل في هذا إلى اهتمام قناة مصر قرآن كريم منذ أن انطلقت بعرض وتقديم التلاوة الكريمة للقرآن الكريم بأصوات أشهر قراء القرآن في عالمنا العربي وعلى رأسهم الشيخ الجليل محمد رفعت والشيخ النقشبندي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ الطبلاوي وغيرهم من عظماء تلاوة القرآن الكريم في عالمنا العربي، كما أن عمل قناة مصر قرآن كريم تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح القناة قدر كبير جدا من الانتشار بفضل ما قامت به الشركة المتحدة من حملات أعلانية ضخمة روجت لقناة مصر قرآن كريم من خلالها.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة مصر قران كريم على نايل سات، وفي حال وجود أي مشاكل في استقبال التردد السابق توضيحه يرجى ترك تعليق وسنعمل على الرد عليكم فورا.