“تردد متعدد” ضبط قناة مصر التعليمية EDUC 1 على نايل سات

تبث قنوات مصر التعليمية على اشارة نايل سات، وتوفر ترددات جديدة لاستقبال القنوات educ 1 و educ 2 فكل ماهو عليك ضبط التردد بشكل صحيح في جهاز الاستقبال لديك، للعثور على البث والاستفادة من المحتوى التعليمي المجاني، هي قنوات تعليمية تطلقها وزارة التربية والتعليم تستهدف مراحل التعليم الاساسي في مصر عبر الشروحات وملخصات الدروس المرتبطة بالصفوف الابتدائية والمستوى الاعدادي ومرحلة الثانوية العامة. وتطلق البث على مدار 24 ساعة، وتتوفر بدقة SD القياسية.

ماهي قنوات مصر التعليمية

توظف القناة كامل خبراتها في مجال التعليم من خلال معلمين ذو كفاءة يوصلون للطلاب ما يحتاجونه من شروحات جديدة لمناهج المواد المقررة والاجابة على الاسئلة في مواد مثل مثل الرياضيات، لغة عربية، فيزياء، كيمياء، وحل التمارين بشكل سهل اعتماد على الطرق النموذجية وتعد القنوات التعليمية ذات أهمية خاصة بعد إنقطاع التعيم في المدارس الحكومية، مما يدعم استدامة الدارسة عن بعد، وكبديل ناجح عن الدروس الخصوصية التي تكلف اموال ليس كل شخص قادر على التوجه لها.

نبذة عن قناة مصر التعليمية

كقناة تعليمية أستقطبت الطلبة والطالبات من جميع المحافظات من خلال تقديم دروس تعليمية على الهواء مباشرة عبر قناة غير مشفرة. يقدم الأساتذة شروحات الدورس بطرق مبسطة يعييها الطالب ما يجعله بالتالي مؤهلاً لزيادة المحصول الدراسي وتعزيز فرص النجاح.

وتبث حلقات بعنوان مدرسة على الهواء، لتضم على شاشتها جميع مرئيات المناهج الدراسية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية، في المستوى الثانوي والإعدادي والإبتدائي. بجودة تعليم عالية على يد أساتذة من ذوي الخبرة. وتلعب دوراً رئيسياً في إستهداف تنمية مهارات الطالب.

ومن خلال القمر nilesat يتم الإرسال البثي للقناة EDUC 1، ويستمر البث التلفزي على مدار 24 ساعة لأتاحة الدروس الممنهجة التي يحتاجها الطلاب طوال العام الدراسي. وتتبع القناة شبكة تلفزيون النيل المتخصصة التابعة لأتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

تردد قناة مصر التعليمية

يتم إتاحة قناة مصر التعليمية 2 لتقديم الدروس التي تغطي المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية

إسم القناة EDUC 1 – مصر التعليمية التردد 11747- 11757 عامودي “V” معدل الترميز 27500 معدل التصحيح 3/4

تردد قناة مصر التعليمية مباشر

القمر الصناعي: نايل سات التردد 12380 أفقي ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6 الجودة: sd إسم القناة : EDU 2

كان هذا آخر تحديث للبيانات الفنية الخاصة بتردد قناة مصر التعليمية على القمر الصناعي نايل سات 7 غرب. يمكنك تلقي إشارة البث فوراً بمجرد ضبط القيم الترددية في جهاز الرسيفر الخاص بك. وظهور القناة تحت إسم EDUC 1، يمكنك إستقبال قناة مصر التعليمية بجودة SD، إذا أستفدت من الموضوع قم بمشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الإجتماعي مثل تويتر أو فيسبوك.