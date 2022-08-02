تردد قناة ماجد للكرتون الجديد على نايل سات majid tv 2022

يبحث الكثيرين من حبى قنوات الأطفال المتخصصة عن التردد الجديد لقناة ماجد 2022، فهى واحدة من أفضل قنوات الكرتون للأطفال، كما حظيت على شعبية كبيرة لارتباط الكبار أيضا بمجلة ماجد في صغرهم، وكان هناك كرتون للأطفال بالسابق يدعى كابتن ماجد، والذي مازال محفور في ذكريات العديد من الأشخاص حتى الآن، ولذا نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بتردد قناة ماجد كيدز 2022، وكيف يمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة majid kids tv

قناة ماجد للأطفال majid kids tv

قناة ماجد هي واحدة من القنوات المتخصصة في بث المحتوى للأطفال الصغار، وتتميز بباقة من مسلسلات الكرتون التي تميزها عن غيرها، تم إطلاق القناة على القمر الصناعي نايل سات في أواخر عام 2015، تمتلكها مؤسسة أبو ظبي للإعلان، وحازت القناة على جذب انتباه الكثير من الأطفال على مستوي العالم العربي، لتميزها عن باقى قنوات الأطفال المميزة والتى يمكنكم استقبال تردد قناة كراميش وقناة طيور الجنة.

تردد قناة ماجد الجديد 2022

يمكنكم استقبال قناة ماجد على التردد الجديد للقناة عبر القمر الصناعي nail sat، وذلك من خلال البحث عن التردد التالي majid frequency nilesat:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12467 معدل الترميز 27500 الاستقطاب H أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة hd

كما يمكنكم استقبال قناة ماجد sd على التردد:

القمر التردد الترميز استقطاب خطأ جودة نايل سات 12226 27500 افقي 3\4 sd

برامج قناة ماجد للأطفال

قناة ماجد واحده من القنوات التي تقدم المحتوى الترفيهي، حيث تقدم مجموعة متميزة من مسلسلات كرتونية، ذات الشخصيات المتميزة، ومن الشخصيات المميزة لمجاد كيدز شخصية أمونة وكسلان والنقيب خلفان والنقيبة مريم، ومن المسلسلات التى تعرضها القناة:

أمونة المزيونة.

مدرسة البنات

ماجد.

كسلان

النقيب خلفان

فطين

زكية الذكية