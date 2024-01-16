تعد قناة ماجد للأطفال هي واحدة من أشهر وأبرز القنوات العربية المتخصصة للأطفال، حيث إن هذه القناة تقوم بتقديم محتوى مميز من أفلام الرسوم المتحركة والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع مختلف أعمار الأطفال والمراهقين، وتعرض القناة افلام رسوم متحركة وأيضاً برامج تعليمية وتثقيفية للأطفال، بالإضافة إلى العديد من الأناشيد والأغاني.

تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids 2024 علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

قناة ماجد للأطفال

قناة ماجد للأطفال هي قناة عربية مخصصة للأطفال إنطلقت عام 2015 وهي تابعة لشبكة أبو ظبي للإعلام، وتعمل القناة علي تقديم مجموعة من البرامج والرسوم المتحركة تم إعدادها بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بهدف تنمية ذكاء ووعي الطفل عن طريق الدمج بين التعليم والتسلية في نفس الوقت، وهي أول قناة عربية تمتلك مجموعة كبيرة من الشخصيات والرسوم المتحركة.

تردد قناة ماجد للأطفال علي النايل سات

تستطيع استقبال اشارة قناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي المصري النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد، 11411.

الاستقطاب، عمودي.

الجودة : HD.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

معدل الترميز، 30000.

تردد قناة ماجد علي عرب سات

يمكن إستقبال قناة ماجد علي القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:-

التردد، 11804.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

الجودة، إتش دي.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

كيفية تنزيل القناة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وهي:-

الضغط على زر القائمة “MENU” في الريموت كنترول.

اختيار التركيب من القائمة.

بعد ذلك تقوم باختيار زر إضافة قناة جديدة.

تحديد القمر الصناعي.

تكتب تردد القناة.

الضغط على زر البحث.

الانتظار حتي يتم تحميل القناة.

الضغط على زر الحفظ.

برامج قناة ماجد للأطفال