تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2021 على النايل سات

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي النايل سات، قناة ماجد كيدز هي من القنوات العربية المفضلة لذى الأطفال الصغار حيث تقدم مجموعة من الرسوم المتحركة و السلسلات الكرتونية المميزة.

ماجد كيدز هي قناة تلفزيونية عربية مقرها موجود بدولة الإمارات تم بدأت بث أول أعمالها الرسمية في 25 سبتمبر 2015 متخصصة في بث برامج الأطفال حتى أصبحت من أكبر المنافسين لباقي القنوات الأخرى الخاصة بالأطفال مثل “سبايستون” و “ام بي سي” و “كراميش” و “طيور الجنة”، لذلك أصبح تردد قناة ماجد من الترددات المرغوبة مؤخرا عند الأمهات لكي يستأنس أطفالهن بمتابعة ما تقدمه القناة من رسوم متحركة متنوعة.

تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2021

يمكنك تتبع قناة Majid Kids TV عبر ضبط التردد الخاص بها الموجود في الجدول الآتي:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز النايل سات 12221 عمودي 3/4 27500 النايل سات 12467 أفقي H 2/3 27500

من أبرز البرامج التي تم انتاجها من طرف قناة ماجد كيدز

تعددت انتاجات القناة طوال مسارها المهني من رسوم متحركة و أفلام كرتونية على شكل قصص يتعلم منها الأطفال أحكام و عبر تساعدهم في بناء شخصيتهم، نذكر لكم في القائمة الآتية أهم الانتاجات: