ضبط تردد قناة ماجد على جميع الأقمار HD majid kids

إن قناة ماجد تقوم ببث محتوى مفيد للأطفال، والمميز أن المحتوى الذي يتم تقديمه ترفيهي تعليمي يمكن أن يحصل الأطفال من خلاله على معلومات مفيدة، لقد بدأ بث القناة منذ عام 2015، وهي ضمن القنوات التابعة إلى شبكة أبوظبي للإعلام، ولقد أطلق عليها أسم قناة ماجد مقتبس من إسم مجلة ماجد التي كانت تعتبر من أهم مجلات الأطفال للجيل الماضي.

قناة ماجد HD على النايل سات

قناة ماجد تعرض العديد من برامج وأفلام الكرتون المميزة التي يفضلها الأطفال، والهدف من ذلك أن يتم تحفيز الأطفال على الإبتكار والإبداع وتهدف إلى تعليم الأطفال، ويتم هذا من خلال تقديم محتوى مميزة مفيد ومسلي في نفس الوقت؛ لهذا السبب فإنها الخيار الأمثل بالنسبة إلى الأطفال، ويمكن الاستمتاع بمشاهدة القناة من خلال البيانات الآتية:

القمر: النايل سات.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

بيانات قناة ماجد على العرب سات

يمكن ضبط قناة ماجد على الرسيفر الخاص بك على قمر العرب سات، حتى يستفيد الأطفال من مشاهدة القناة التي تعتبر من أهم قنوات الكرتون، ويمكن مشاهدة القناة من خلال البيانات الآتية:

القمر: العرب سات.

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

أهم برامج قناة ماجد

يتم عرض العديد من برامج الأطفال المفيدة بالنسبة إلى الأطفال على قناة ماجد، ومن أهم البرامج ومسلسلات الكرتون التي يتم عرضها ما يلي:

برنامج نادي الأطفال الماهرين.

النحلة مايا.

سالي.

اللوح الرقمي.

القراصنة.

العميل راكان.

زينة ونحول.

أصغر رجل في العالم.

أصدقاء الغابة.

واحة اوسكار.

مملكة الحيوانات.

نينجا الفواكه.

ماوكلي فتى الأدغال.

وغيرها من مسلسلات الكرتون والبرامج المختلفة المفيدة بالنسبة إلى الأطفال والممتعة في نفس الوقت، مما جعل قناة ماجد تعتبر من أهم قنوات الأطفال.