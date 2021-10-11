تردد قناة ليبيا 218 الرياضية Library sport لمشاهدة مباراة ليبيا ومصر اليوم ضمن تصفيات كأس العالم مباراة الإياب ضمن فعاليات الجولة الرابعة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف أحرزه اللاعب عمر مرموش، يحتل المنتخب الوطني المصري المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط قبل انطلاق مباراة الجولة الرابعة، حيث تنحصر المنافسة بين المنتخبين المصري والليبي، حيث يحتل المنتخب الليبي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يأمل كلا المنتخبين المصري والليبي من الفوز والوصول إلي الصدارة منفرداً.

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تردد قناة ليبيا 218 الرياضية Library sport لمشاهدة مباراة ليبيا ومصر اليوم

تنقل قنوات ليبيا 218 الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات مباراة ليبيا ضد مصر التي تقوم الليلة على ملعب مدينة بني غازي، لذا يمكنكم الآن إستقبال القناة الناقلة للمباراة ليبيا الرياضية على التردد التالي:



التردد: 12398.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: نايل سات.

يمكنكم الآن تنزيل تردد القناة من خلال بعض الخطوات البسيطة بداية من الضغط على كلمة menu بجهاز الريموت كنترول، بعدها النقر على التركيب installation، ثم الضغط على manual installation وتسجيل بيانات التردد الجديد للقناة ثم الضغط على كلمة البحث، وحفظ جميع البيانات.

ونذكركم أن مباراة مصر وليبيا يتم نقلها أيضاً على تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة Library sport SD 1

التردد: 11765.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة ليبيا سبورت 2

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كاس العالم قطر 2022

تردد قناة ليبيا الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد 11721 الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4. القمر الصناعي عرب سات.

برامج قناة ليبيا الرياضية

الكورة والناس.

برنامج 90 دقيقة.

رياضة نت.

برنامج من الملاعب.

برنامج الدرجة الأولى.

كما تقدم القناة العديد من البرامج والمباريات طوال 24 ساعة، ومن أبرز المعلقين في القناة كل من (أنور السليماني، أيوب عبد السلام، محمد أبو راوي، حسن ارحومة، فرانس الكلباش، مختار الممدود، هيثم المعماري)، علي جانب اخر يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية والصين علي تردد قناة ssc.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح كيفية ضبط تردد قناة ليبيا الرياضية Library sport لمشاهدة مباراة ليبيا ومصر اليوم.