تردد قناة ليبيا الفضائية – افلام وانمي ومسلسلات واغاني

انطلق البث التجريبي لقناة ليبيا LY الفضائية , حيث تستهدف القناة ان تكون متنوعة بمجموعة من المسلسلات العربية والاجنبية والتركية , والرسوم المتحركة والافلام الاجنبية بالاضافة الى الاغاني الليبية .

تردد قناة ليبيا الفضائية LY

تبث القناة علي التردد : 10815

أفقي H

معدل الترميز : 27500

القمر : نايل سات

نفس مكان قناة ليبيا الغد القديم تحت اسم Libya LY

وقد قررت القناة أن تبث يوماً مفتوحاً أحياءاً للذكرى 90 لإستشهاد شيخ المجاهدين عمر المختار وذلك يوم الخميس الموافق 16-9-2021 م

خريطة قناة ليبيا الفضائية

لم يتم الاعلان الرسمي النهائي حول خريطة القناة ولكن تم الاعلان عن أهم ما سوف تقدمه القناة عند البث الرسمي .

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