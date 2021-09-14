تردد قناة ليبيا الفضائية – افلام وانمي ومسلسلات واغاني
انطلق البث التجريبي لقناة ليبيا LY الفضائية , حيث تستهدف القناة ان تكون متنوعة بمجموعة من المسلسلات العربية والاجنبية والتركية , والرسوم المتحركة والافلام الاجنبية بالاضافة الى الاغاني الليبية .
تردد قناة ليبيا الفضائية LY
وقد قررت القناة أن تبث يوماً مفتوحاً أحياءاً للذكرى 90 لإستشهاد شيخ المجاهدين عمر المختار وذلك يوم الخميس الموافق 16-9-2021 م
خريطة قناة ليبيا الفضائية
لم يتم الاعلان الرسمي النهائي حول خريطة القناة ولكن تم الاعلان عن أهم ما سوف تقدمه القناة عند البث الرسمي .
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