تردد قناة ليبيا الفضائية – افلام وانمي ومسلسلات واغاني

بواسطة محمد عبد الرازق

انطلق البث التجريبي لقناة ليبيا LY الفضائية , حيث تستهدف القناة ان تكون متنوعة بمجموعة من المسلسلات العربية والاجنبية والتركية , والرسوم المتحركة والافلام الاجنبية بالاضافة الى الاغاني الليبية .

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 13 14/9/2021 - 10:15 م

تردد قناة ليبيا الفضائية LY

تبث القناة علي التردد : 10815
أفقي H
معدل الترميز : 27500
القمر : نايل سات
نفس مكان قناة ليبيا الغد القديم تحت اسم Libya LY

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 1 14/9/2021 - 10:15 م

وقد قررت القناة أن تبث يوماً مفتوحاً  أحياءاً للذكرى 90 لإستشهاد شيخ المجاهدين عمر المختار وذلك يوم الخميس الموافق 16-9-2021 م

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 2 14/9/2021 - 10:15 م

خريطة قناة ليبيا الفضائية

لم يتم الاعلان الرسمي النهائي حول خريطة القناة ولكن تم الاعلان عن أهم ما سوف تقدمه القناة عند البث الرسمي .

في كل صباح أجمل الأعمال الكرتونية ومنها سندبــاد .. زيـنة ونحول

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 3 14/9/2021 - 10:15 م

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 4 14/9/2021 - 10:15 م

حصراً ولإول مرة على قناة عربية ! الإيـنمـي اليـــابانــي جوجوتسو نو كايسين

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 5 14/9/2021 - 10:15 م

حصراً ولإول مرة على قناة عربية !
الإيـنمـي اليـــابانــي أرهاب على صدى Zankyou No Terror

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 6 14/9/2021 - 10:15 م

القناة اعلنت عن بث افلام أجنبية هوليودية قوية

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 7 14/9/2021 - 10:15 م

القناة ستبث مجموعة من أجدد كليبات الأغاني الليبية

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 8 14/9/2021 - 10:15 م

بالنسبة للمسلسلات ستبث القناة مع افتتاحها المسلسل التركي الأرض الطيبة – الموسم الثاني

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 9 14/9/2021 - 10:15 م

المسلسل الكوري المدرسي : إعادة: اللحظة عندما تبدأ من جديد

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 10 14/9/2021 - 10:15 م

الرومانسية والكوميديا تجتمعان في عمل بوليودي متميز المسلسل الهنــدي العـــدو الحبيـب

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 11 14/9/2021 - 10:15 م

المسلسل الدرامي السوري الزعيم

تردد قناة ليبيا الفضائية - افلام وانمي ومسلسلات واغاني 12 14/9/2021 - 10:15 م



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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .