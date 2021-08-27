تردد قناة لنا LANA TV على النايل سات لمشاهدة أفضل البرامج والمسلسلات السورية

انتشرت في الآونة الآخيرة قناة “لنا” السورية،وهي قناة متخصصة في عرض البرامج والمسلسلات الدرامية العربية والسورية الشهيرة، وتم تغيير تردد قناة لنا علي القمر الصناعي “النايل سات”، لذلك تتزايد عمليات البحث يوميًا عبر جوجل عن تردد القناة.

وبالتالي ينشر موقع “نجوم مصرية” لقرائها تردد القناة الجديد على النايل سات 2021.

قناة لنا السورية

وتم إطلاق القناة لأول مرة على الفضائيات عام 2018 في شهر مايو، واستطاعت أن تحصل على مشاهدات عالية، وقدمت عدد من البرامج والمسلسلات ذات الجودة العالية، وتبث القناة من دمشق، ويمكنك مشاهدة البث المباشر على الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لقناة لنا السورية.

برامج قناة لنا

وتقدم القناة حاليًا عدد من البرامج المتنوعة والمتميزة مثل :

برنامج”راحت علينا” لهشام حداد.

برنامج “معني”.

برنامج “خيار وسرار”.

برنامج “سيدات”.

برنامج”من البابوج للطربوش “.

برنامج”الرأي العام”.

مسلسلات قناة لنا السورية

كما تقدم باقة متميزة من المسلسلات الرائعة مثل:

“أحلام كبيرة”

“جلسات نسائية”

“مشاريع صغيرة”

“أحلام أبو الهناء”

“شو القصة “

“العراب: تحت الحزام”

“سيرة آل الجلالي”

تردد قناة لنا السورية الجديد 2021

ويمكن مشاهدة القناة ومتابعة برامجها ومسلسلاتها السورية كافة من خلال ضبط هذا التردد على التليفزيون ،وهو:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11277 أفقي 27500 2/3

طريقة ضبط قناة لنا السورية

ويمكن ضبط تردد قناة لنا السورية على التلفزيون الخاص بك من خلال إتباع الخطوات التالية: