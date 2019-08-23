تردد قناة كويست Quest عربية على نايل سات .. عرب سات متوقفة حالياً

تردد قناة كويست Quest عربية هو نتاج لتعاون وشراكة بين شركتي إيمج نيشن أبوظبي وقناة ديسكفري، حيث أن قناة Quest هي قناة ناطقة باللغة العربية، ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة كويست Quest عربية قد انطلق بثها في ديسمبر 2017، و يغطي جميع البلدان العربية والشرق الأوسط وجميع بلدان شمال أفريقيا، أما عن نوعية البرامج التي تقدمها القناة، فتهتم قناة Quest عربية بالبرامج الترفيهية والواقعية، أما عن مواعيد البث، فتقوم القناة بالبث بلا انقطاع على مدار 24 ساعة.

لقد قامت القناة بإضافة اللغة الأصلية للبرامج إلى القناة، وذلك حتى تلبي رغبات جميع مشاهديها، بإمكانكم الآن تغيير اللغة في أي وقت بين العربية والإنجليزية من خلال إعدادات صوت جهاز الاستقبال مع العلم أن اللغة العربية ما زالت اللغة الأساسية للقناة.

تردد قناة كويست Quest عربية على القمر عرب سات

Arabsat Badr-4 @26° East

Transponder Number: BSS-12

Frequency: 11,938 MHz

Polarization: V

Symbol Rate: 27.5 M/s

FEC: 5/6

تم تحديث معامل تصحيح الخطأ FEC لقناة كويست عربية على قمر عربسات إلى 5/6 وذلك بتاريخ 1 ديسمبر

تردد قناة كويست Quest عربية على القمر نايل سات

Nilesat 201 @7° West

Transponder Number: TP-04

Frequency: 11,785 MHz

Polarization: V

Symbol Rate: 27.5 M/s

FEC: 3/4

For HD – Arabsat Badr-4 @26° East

Transponder Number: BSS-20

Frequency: 12,092 MHz

Polarization: V

Symbol Rate: 27.5 M/s

FEC: 5/6

تم تحديث معامل تصحيح الخطأ FEC لقناة كويست عربية على قمر عربسات إلى 5/6 وذلك بتاريخ 1 ديسمبر 2018

IPTV

UAE

eLife: 352

du: 390

KSA

eLife: 113

Invision: 150

Qatar

Ooredoo: 158

Mozaic: 169

Bahrain