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تردد قناة كويست Quest عربية على نايل سات .. عرب سات متوقفة حالياً

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة كويست Quest عربية على نايل سات .. عرب سات متوقفة حالياً
تردد قناة كويست Quest عربية

تردد قناة كويست Quest عربية هو نتاج لتعاون وشراكة بين شركتي إيمج نيشن أبوظبي وقناة ديسكفري، حيث أن قناة Quest هي قناة ناطقة باللغة العربية، ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة كويست Quest عربية قد انطلق بثها في ديسمبر 2017، و يغطي جميع البلدان العربية والشرق الأوسط وجميع بلدان شمال أفريقيا، أما عن نوعية البرامج التي تقدمها القناة، فتهتم قناة Quest عربية بالبرامج الترفيهية والواقعية، أما عن مواعيد البث، فتقوم القناة بالبث بلا انقطاع على مدار 24 ساعة.

ويغطي بث القناة حوالي 22 دولة. وتعمل القناة جاهدة على استقطاب شريحة واسعة من المشاهدين خاصة الشباب الناطق منهم.وتحرص القناة كل الحرص على بث محتوى ترفيهي جذاب، وتعتمد في برامجها على مكتبة ديسكفري، حيث يتم تقديم البرامج بأسلوب محترف يتناسب مع كافة الأذواق والاهتمامات المتعددة لجميع شرائح المجتمعات العربية، وذلك لمحاولة الوصول بالقناة لأوسع شريحة من المشاهدين والمتابعين العرب، كما تقوم القناة أيضا بتقديم مجموعة متميزة من البرامج التي يتم إنتاجها محليا والتي تهتم بمواضيع من العالم العربي.

تردد قناة كويست Quest عربية
تردد قناة كويست Quest عربية

تردد قناة كويست Quest عربية واهم برامجها

  • برامج المغامرة
  • برامج السيارات
  • برامج الهندسة
  • برامج الطبيعة والحياة البرية
  • برامج العلوم والفضاء،
  • برامج وجوه وأماكن
  • برامج حول الجرائم والخدع السحرية.
قناة كويست Quest عربية
قناة كويست Quest عربية

يغطي بث قناة Quest عربية بشكل مجاني منطقة الشرق الأوسط والشمال الإفريقي بالترددات التالية: القمر الصناعي عرب سات (بدر 4):  12,092 MHzعمودي – عرب سات (بدر 4): 11,938 MHz عمودي – نايلسات 201: 11.785 MHz عمودي.

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعامل الترميزالتصحيحالتقنية
قمر نايل سات11785رأسي V275004 / 3SD
قمر عربسات11938رأسي V275006 / 5SD
قمر عربسات12092رأسي V275006 / 5 HD

لقد قامت القناة بإضافة اللغة الأصلية للبرامج إلى القناة، وذلك حتى تلبي رغبات جميع مشاهديها، بإمكانكم الآن تغيير اللغة في أي وقت بين العربية والإنجليزية من خلال إعدادات صوت جهاز الاستقبال مع العلم أن اللغة العربية ما زالت اللغة الأساسية للقناة.

تردد قناة كويست Quest عربية على القمر عرب سات

Arabsat Badr-4 @26° East

  • Transponder Number: BSS-12
  • Frequency: 11,938 MHz
  • Polarization: V
  • Symbol Rate: 27.5 M/s
  • FEC: 5/6

تم تحديث معامل تصحيح الخطأ FEC لقناة كويست عربية على قمر عربسات إلى 5/6 وذلك بتاريخ 1 ديسمبر

تردد قناة كويست Quest عربية على القمر نايل سات

Nilesat 201 @7° West

  • Transponder Number: TP-04
  • Frequency: 11,785 MHz
  • Polarization: V
  • Symbol Rate: 27.5 M/s
  • FEC: 3/4

For HD – Arabsat Badr-4 @26° East

  • Transponder Number: BSS-20
  • Frequency: 12,092 MHz
  • Polarization: V
  • Symbol Rate: 27.5 M/s
  • FEC: 5/6

تم تحديث معامل تصحيح الخطأ FEC لقناة كويست عربية على قمر عربسات إلى 5/6 وذلك بتاريخ 1 ديسمبر 2018

IPTV

UAE

  • eLife: 352
  • du: 390

KSA

  • eLife: 113
  • Invision: 150

Qatar

  • Ooredoo: 158
  • Mozaic: 169

Bahrain

  • Selevision: 413

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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