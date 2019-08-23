تردد قناة كويست Quest عربية على نايل سات .. عرب سات متوقفة حالياً

تردد قناة كويست Quest عربية هو نتاج لتعاون وشراكة بين شركتي إيمج نيشن أبوظبي وقناة ديسكفري، حيث أن قناة Quest هي قناة ناطقة باللغة العربية، ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة كويست Quest عربية قد انطلق بثها في ديسمبر 2017، و يغطي جميع البلدان العربية والشرق الأوسط وجميع بلدان شمال أفريقيا، أما عن نوعية البرامج التي تقدمها القناة، فتهتم قناة Quest عربية بالبرامج الترفيهية والواقعية، أما عن مواعيد البث، فتقوم القناة بالبث بلا انقطاع على مدار 24 ساعة.
تردد قناة كويست Quest عربية واهم برامجها
- برامج المغامرة
- برامج السيارات
- برامج الهندسة
- برامج الطبيعة والحياة البرية
- برامج العلوم والفضاء،
- برامج وجوه وأماكن
- برامج حول الجرائم والخدع السحرية.
يغطي بث قناة Quest عربية بشكل مجاني منطقة الشرق الأوسط والشمال الإفريقي بالترددات التالية: القمر الصناعي عرب سات (بدر 4): 12,092 MHzعمودي – عرب سات (بدر 4): 11,938 MHz عمودي – نايلسات 201: 11.785 MHz عمودي.
تردد قناة كويست Quest عربية
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|التصحيح
|التقنية
|قمر نايل سات
|11785
|رأسي V
|27500
|4 / 3
|SD
|قمر عربسات
|11938
|رأسي V
|27500
|6 / 5
|SD
|قمر عربسات
|12092
|رأسي V
|27500
|6 / 5
|HD
لقد قامت القناة بإضافة اللغة الأصلية للبرامج إلى القناة، وذلك حتى تلبي رغبات جميع مشاهديها، بإمكانكم الآن تغيير اللغة في أي وقت بين العربية والإنجليزية من خلال إعدادات صوت جهاز الاستقبال مع العلم أن اللغة العربية ما زالت اللغة الأساسية للقناة.
تردد قناة كويست Quest عربية على القمر عرب سات
Arabsat Badr-4 @26° East
- Transponder Number: BSS-12
- Frequency: 11,938 MHz
- Polarization: V
- Symbol Rate: 27.5 M/s
- FEC: 5/6
تم تحديث معامل تصحيح الخطأ FEC لقناة كويست عربية على قمر عربسات إلى 5/6 وذلك بتاريخ 1 ديسمبر
تردد قناة كويست Quest عربية على القمر نايل سات
Nilesat 201 @7° West
- Transponder Number: TP-04
- Frequency: 11,785 MHz
- Polarization: V
- Symbol Rate: 27.5 M/s
- FEC: 3/4
For HD – Arabsat Badr-4 @26° East
- Transponder Number: BSS-20
- Frequency: 12,092 MHz
- Polarization: V
- Symbol Rate: 27.5 M/s
- FEC: 5/6
تم تحديث معامل تصحيح الخطأ FEC لقناة كويست عربية على قمر عربسات إلى 5/6 وذلك بتاريخ 1 ديسمبر 2018
IPTV
UAE
- eLife: 352
- du: 390
KSA
- eLife: 113
- Invision: 150
Qatar
- Ooredoo: 158
- Mozaic: 169
Bahrain
- Selevision: 413
التعليقات
القناة لاتعمل على تردد نابل سات
القناه لا تعمل على تردد نايل سات .. افيدوني