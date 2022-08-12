تردد قناة كوكي كيدز Koky Kids TV الجديد 2022 على النايل سات

قناة كوكي تعد من القنوات التي تقدم محتوى مميز للأطفال والتي استطاعت أن تنتشر بشكل قوي خاصة مع التميز ما يتم تقديمه للأطفال بشكل قوي. بالإضافة إلى أن أولياء الأمور أصبحوا يفضلون هذه القناة لأنها لا تقدم محتوى مسف أو محتوى يتضمن تقاليد أو عادات غير متوافقة مع العادات والتقاليد داخل الوطن العربي.

لذلك خلال الفترة الحالية يوجد بحث كبير عن تردد قناة كوكي كيدز الجدي، خاصة مع قيام القائمين على القناة بتطوير محتوى القناة من حيث جودة المحتوى، ومن حيث جودة الصورة، والصوت، إلى جانب أنه تم التعديل على التردد، حتى يتم استقباله على جميع أجهزة السيرفر بحيث يتم مشاهدته بدون أي تشويش أو تقطيع أثناء المشاهدة.

تردد قناة كوكي الجديد

يمكن للمشاهدين استقبال تردد قناة كوكي على القمر الصناعي النايل سات بدون تشويش أو انقطاع أثناء المشاهدة وذلك عن طريق البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10160.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.



قناة كوكي كيدز

عند تنزيل قناة كوكي كيدز سوف يستمتع الطفل الصغير بعدد كبير من البرامج والمسلسلات المخصصة للأطفال وأفلام الكرتون التي تناسب الأطفال في الوطن العربي وتقدم لهم العديد من القيم الهادفة.

مثل تقديم كرتون السندباد الذي يعد أحد أهم البرامج التي يتم عرضها على القناة والتي تعد من أكثر البرامج متابعة ومشاهدة منها الأطفال الصغار.

بالإضافة إلى كرتون ملكة الثلج الكرتون الأمريكي الذي يتم تقديمه على القناة مدبلجة والذي يعد من أكثر الأفلام الكرتون المفضلة التي الطفل الصغير

كما يتم تقديم كرتون توم وجيري أقدم مسلسلات الكرتون التي لا يحبها الصغار فقط ولكنها من الكرتون المحبب لدى الكبار والذي يتمتع بالمغامرات الشيقة بين الفأر والقط.

بالإضافة إلى أن القناة تقدم العديد من الأناشيد والأغاني التعليمية التي تتميز بالكلمات المفيدة للطفل الصغير والقيم التي تحاول أن تعلمها للأطفال إلى جانب أنها تساعد الطفل في السن الصغير في تعلم حروف اللغة سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية إلى جانب الأرقام بشكل ممتع وشيق.

مزايا قناة كوكي كيدز

تعد قناة كوكي كيدز من القنوات التي ظهرت للمرة الأولى في عام 2011 في القاهرة وتمكنت القناة خلال هذا العقد من الزمان من أن تنتشر بشكل قوي بفضل اهتمامها الشديد بالطفل الصغير والمحاولة الدائمة في تقديم المحتوى الذي يناسبه والذي يتناسب مع العادات والتقاليد بالإضافة إلى أنها تحاول أن تقدم البرامج التعليمية التي تهدف إلى تعريف الطفل الصغير بالعديد من المهارات التي تساعد خلال الحياة.

كما أن القناة تهتم باقتراحات وآراء أولياء الأمور دائماً فيما يتم تقديمه من محتوى لذلك فهي تحاول دائماً أن تطور من ما يتم تقديمه مما أدى إلى أنها أصبحت من أكثر القنوات التي يتم مشاهدتها من الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي.