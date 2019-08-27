تردد قناة كوكي كيدز 2019 على النايل سات.. التردد الجديد

تردد قناة كوكي كيدز؛ وهى واحدة من أهم وأشهر قنوات الأطفال الموجودة في وقتنا الحالي، وتم إنشاؤها منذ سنوات قليلة؛ ولكنها استطاعت بمحتواها أن تنال على إعجاب الآلاف من المتابعين، وإنشاء قاعدة جماهيرية خاصة بها في جميع الدول العربية، فنجد أنها تقدم العديد من أغاني الأطفال إلى جانب بعض الأفلام الكرتونية والتعليمية وذلك باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والأفلام المدبلجة، وتستهدف القناة الفئة العمرية الصغيرة من عمر عامين حتى ثمانية سنوات، وإليكم فيما يلي تردد قناة كوكي كيذز، تابعونا على نجوم مصرية.

تردد قناة كوكي كيدز 2019

وتميزت قناة كوكي كيدز بمحتواها التعليمي، فتقدم العديد من الأناشيد لكى يتعلم الطفل منها الحروف باللغة العربية والحروف باللغة الإنجليزية، وطريقة نطقهم جيداً بجميع الحركات المختلفة، وذلك بشكل بسيط وسهل حتى يسهل على الطفل حفظهم، وجاء تردد قناة كوكي كيدز على النحو التالي:

تردد قناة كوكي كيدز القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز 11602 نايل سات افقي v 27500

أفلام كوكي كيدز

أما عن أشهر الأفلام التي تأتي على قناة كوكي كيدز 2019:

الفيلم الكرتوني روبانزل.

الفيلم الكرتوني سيندباد.

الفيلم الكرتوني بحيرة البجع.

الفيلم الكرتوني سنوايت.

أما عن أشهر الأغاني التي تُعرض على قناة كوكي كيدز:

جدو علي.

أغنية كلنا بنحب كوكي.

أغنية الحروف باللغة الإنجليزية.

أغنية الوضوء.

كما تقدم القناة بعض الأغاني الخاصة بالألوان حتى يستطيع الطفل التفريق بين اللون واسمه، وتعرض أيضاً طريقة الوضوء بشكل صحيح، وكيفية أداء الصلاة.

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