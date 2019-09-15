تردد قناة كوجي الجديد 2019 على النايل سات للأطفال

تحرص دائماً الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الاهتمام بالأطفال كثيراً وتقويمهم وتعليمهم أفضل العادات، ولهذا فقد أتاحت الكنيسة برعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وتحت إشراف الأنبا مرقس مع مجموعة من الأساقفة والأباء قناة أطفال جديدة يحبها الجميع من الأطفال، وتحرص الأمهات على ضبطها على أجهزة الاستقبال لتقديم محتوى جيد للأطفال، وتلك القناة هي قناة كوجي الجديدة، من خلال ما يلي نتابع معكم للتعرف على تردد قناة كوجي الجديد للضبط على أجهزة الاستقبال على النايل سات، وتقديم العادات الصحيحة والسلوكيات والمعتقدات التي يجب أن تقدم للطفل.







تردد قناة كوجي الجديد 2019 على النايل سات







قناة كوجي هي من القنوات التي حازت على نسبة مشاهدة عالية في الفترة الأخيرة، كما أن الأمهات والأباء يحاولون مراراً وتكراراً البحث عن تردد القناة حتى يتمكنوا من ضبط التردد على أجهزة الاستقبال وتشغيل القناة من أجل الأطفال للمشاهدة والاستمتاع بكافة محتويات القناة، التي تبث على مدارة 24 ساعة بجودة عالية وبدون تشفير.

هذا وتهدف القناة على تنشئة جيل متميز يحمل بين طياته القيم والعادات السليمة، وتحس القناة على غرس قيم التسامح والإيمان في نفوس الأطفال، حتى تساعد على تشكيل الأطفال منذ صغرهم ليكونوا رجالاً ونساءً أسوياء في المستقبل.

القمر الصناعي النايل سات التشفير مجاني الجودة SD معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب أفقي التردد 11096