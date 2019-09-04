تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد
تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد
تقنية

تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد | “سبتمبر 2019” تردد قناة كوكي الحديث ..بيبي كيدز .. طيور الجنة عبر قمر نايل سات

بواسطة ندى أيمن 1

تردد قناة كناري تي في Canary TV والتي يتعاظم البحث عنها باستمرار، فالقناة تبث من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، وقناة كناري تي في هي قناة عراقية المنشأ، تهتم بالطفل ببلاد النهرين، كما بدأ يتابعها أطفال البلدان العربية المختلفة، قناة كناري تقوم ببث الكثير من البرامج التي تجذب اهتمام الأطفال، كما تقوم أيضا ببث أفلام الكارتون، وكذلك المسلسلات والرسوم المتحركة والتي تحظى باهتمام شرائح عمرية مختلفة من الأطفال، وقناة كناري تقوم بالبث المجاني على مدار اليوم طوال 24 ساعة دون توقف، كما تتميز قناة كناري بمحتوى شيق والبث بالقناة باللغة العربية.



كما تتميز قناة كناري بتقديم نوعية مميزة من الأوبريتات الخاصة بجميع الشرائح العمرية للأطفال، حيث استطاع المحتوى المتميز للقناة جذب الكثير من الأطفال الذيم يحرصون حاليا على متابعة القناة بصفة مستمرة، وذلك لما تقوم القناة من جهد في إذاعة كل جديد يحظى باهتمام الطفل العراقي والعربي، وقد استطاعت القناة أن يكون لها خط متميز من البرامج وما تقدمة على مدار اليوم، فتتميز قناة كناري في طريقة تقديم محتواها الخاص بالأطفال والتي ويشمل ذلك كافة البرامج لجميع الفئات العمرية من الأطفال في جميع البلدان العربية، ويتم لفت انتباه جميع المشاهدين، فالقناة تبث عبر القمر المصري واسع الانتشار وهو النايل سات.

تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد



تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد
تردد قناة كناري تي في Canary TV

تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد



تتميز قناة كناري عن غيرها من القنوات التي تهتم بالطفل العربي، فهي تغطى اهتمامات جميع الأعمار وتقوم قناة كناري تي في بتقديم العديد من البرامج والأغاني وكذلك تقوم ببث الأناشيد الدينية، وكذلك تهتم قناة كناري بالبرامج التعليمية، ومن الجدير بالذكر أن قناة كناري أخذت على عاتقها المساهمة في تربية الطفل العراقي، بل وسائر أطفال الوطن العربي تربية صحيحة، حيث تحرص القناة وتلتزم بالعادات والتقاليد العربية والشرقية التي تميز مجتمعاتنا العربية،  وأيضا تعمل قناة كناري على تعليم الطفل مبادئ الحساب واللغة الانجليزية وغيرها من الأمور الهامة بطريقة حديثة تعمل على تقديم المعلومات بشكل مناسب.

نجوم قناة كناري تي في



  •  مصطفى العزاوي
  • يحيي حوى
  • أشرف يوسف
  • عمر العمير

تردد قناة كناري تي في Canary TV

تردد قناة كنارى على النايل سات
القمرالترددالاتجاهمعدل الترميزمعامل التصحيح
النايل سات11316عمودي275003/2
تردد قناة كناري تي في الفضائية

التردد الصحيح لقناة بيبي كيدز على النايل سات

المدارالقمرالترددFEC/SRالجودةالتشفير
7.0°Wنايل سات10873 (V)27500 – 5/6SDمجاني

ترددات قناة بيبي طيور الجنة

المدارالقمرالترددFEC/SR
7.0°Wنايل سات11881 (h)27500 – 5/6
13.0°Eهوت بيرد10853 (h)27500 – 2/3

أحدث ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2019

يوجد الكثير من القنوات المتخصصة للطفل العربي  والتي تقدم العديد  من البرامج المسلية للطفل والأسرة أفلام الكارتون والمسلسلات والبرامج الترفيهية  ومن أشهر هذه القنوات نتابعها من خلال جداول الترددات التالية:

تردد قناة mbc3 لعام 2019

التردد 119470معدل الترميز 27500معامل تصحيح 5/6عمودي

تردد قناة ميكي وأفلام ديزني العالمية.

أفلام ديزني العالمية المميزة، التي يتابعها بشغف بالغ الكبار قبل الصغار، فقد بدأت القناة بالفعل في عرض العديد من هذه الأفلام ومنها:

  • فيلم سنو وايت،
  • فيلم the lion king
  • فيلم spaidar man
  • فيلم bat man
  • فيلم الأقزام السبعة
  • فيلم سندريلا
  • فيلم ويني الدبدوب
تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة مودي 2019

تردد 11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة ماجد 2019

تردد 12226معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4افقي

تردد قناة سمسم 2019

تردد 11334معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة كوكي 2019

تردد11602معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة كيدزينيا 2019

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة سبيس تون العربية Spacetoon Arabic

تردد 11785معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4عمودي

تردد قناة أجيال 2019

تردد 12149معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4افقي

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وبسبب المحتوى الشامل للقناة، والتي تهتم أيضا بتعليم المبادئ الدينية الإسلامية للطفل منذ نعومة أظافرة، حازت القناة على قبول جميع أولياء أمور الأطفال وشجعوا إدخالها ضمن برامج متابعة ومشاهدة أطفالهم.

في كان لديكم أي استفسار أو سؤال يمكنكم ترك تعليق وسنجيب على جميع تساؤلات أطفالنا الأحباء، وفى حال أردتم تردد قناة أخرى غير الموجود بهذا التقرير يمكنكم أيضا ترك تعليق بذلك.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      بد بسرعة تردد قناه نون

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