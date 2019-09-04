تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد | “سبتمبر 2019” تردد قناة كوكي الحديث ..بيبي كيدز .. طيور الجنة عبر قمر نايل سات

تردد قناة كناري تي في Canary TV والتي يتعاظم البحث عنها باستمرار، فالقناة تبث من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، وقناة كناري تي في هي قناة عراقية المنشأ، تهتم بالطفل ببلاد النهرين، كما بدأ يتابعها أطفال البلدان العربية المختلفة، قناة كناري تقوم ببث الكثير من البرامج التي تجذب اهتمام الأطفال، كما تقوم أيضا ببث أفلام الكارتون، وكذلك المسلسلات والرسوم المتحركة والتي تحظى باهتمام شرائح عمرية مختلفة من الأطفال، وقناة كناري تقوم بالبث المجاني على مدار اليوم طوال 24 ساعة دون توقف، كما تتميز قناة كناري بمحتوى شيق والبث بالقناة باللغة العربية.







كما تتميز قناة كناري بتقديم نوعية مميزة من الأوبريتات الخاصة بجميع الشرائح العمرية للأطفال، حيث استطاع المحتوى المتميز للقناة جذب الكثير من الأطفال الذيم يحرصون حاليا على متابعة القناة بصفة مستمرة، وذلك لما تقوم القناة من جهد في إذاعة كل جديد يحظى باهتمام الطفل العراقي والعربي، وقد استطاعت القناة أن يكون لها خط متميز من البرامج وما تقدمة على مدار اليوم، فتتميز قناة كناري في طريقة تقديم محتواها الخاص بالأطفال والتي ويشمل ذلك كافة البرامج لجميع الفئات العمرية من الأطفال في جميع البلدان العربية، ويتم لفت انتباه جميع المشاهدين، فالقناة تبث عبر القمر المصري واسع الانتشار وهو النايل سات.

تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد







تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد







تتميز قناة كناري عن غيرها من القنوات التي تهتم بالطفل العربي، فهي تغطى اهتمامات جميع الأعمار وتقوم قناة كناري تي في بتقديم العديد من البرامج والأغاني وكذلك تقوم ببث الأناشيد الدينية، وكذلك تهتم قناة كناري بالبرامج التعليمية، ومن الجدير بالذكر أن قناة كناري أخذت على عاتقها المساهمة في تربية الطفل العراقي، بل وسائر أطفال الوطن العربي تربية صحيحة، حيث تحرص القناة وتلتزم بالعادات والتقاليد العربية والشرقية التي تميز مجتمعاتنا العربية، وأيضا تعمل قناة كناري على تعليم الطفل مبادئ الحساب واللغة الانجليزية وغيرها من الأمور الهامة بطريقة حديثة تعمل على تقديم المعلومات بشكل مناسب.

نجوم قناة كناري تي في







مصطفى العزاوي

يحيي حوى

أشرف يوسف

عمر العمير

تردد قناة كناري تي في Canary TV

تردد قناة كنارى على النايل سات القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11316 عمودي 27500 3/2

التردد الصحيح لقناة بيبي كيدز على النايل سات

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 10873 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني

ترددات قناة بيبي طيور الجنة

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11881 (h) 27500 – 5/6 13.0°E هوت بيرد 10853 (h) 27500 – 2/3

أحدث ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2019

يوجد الكثير من القنوات المتخصصة للطفل العربي والتي تقدم العديد من البرامج المسلية للطفل والأسرة أفلام الكارتون والمسلسلات والبرامج الترفيهية ومن أشهر هذه القنوات نتابعها من خلال جداول الترددات التالية:

تردد قناة mbc3 لعام 2019

التردد 119470 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح 5/6 عمودي

تردد قناة ميكي وأفلام ديزني العالمية.

فيلم سنو وايت،

فيلم the lion king

فيلم spaidar man

فيلم bat man

فيلم الأقزام السبعة

فيلم سندريلا

فيلم ويني الدبدوب

تردد11257 معدل ترميز 27500 معامل تصحيح 5/6 افقي

تردد قناة مودي 2019

تردد 11257 معدل ترميز 27500 معامل تصحيح 5/6 افقي

تردد قناة ماجد 2019

تردد 12226 معدل ترميز 27500 معامل تصحيح 3/4 افقي

تردد قناة سمسم 2019

تردد 11334 معدل ترميز 27500 معامل تصحيح 5/6 افقي

تردد قناة كوكي 2019

تردد11602 معدل ترميز 27500 معامل تصحيح 5/6 افقي

تردد قناة كيدزينيا 2019

تردد11257 معدل ترميز 27500 معامل تصحيح 5/6 افقي

تردد قناة سبيس تون العربية Spacetoon Arabic

تردد 11785 معدل ترميز 27500 معامل تصحيح 3/4 عمودي

تردد قناة أجيال 2019

تردد 12149 معدل ترميز 27500 معامل تصحيح 3/4 افقي

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