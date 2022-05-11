تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022 CN اضبطها وشاهد أجمل أفلام ومسلسلات الكارتون

يبحث الكثير من مشاهدي التلفزيون الصغار عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022، حيث أن قناة كرتون نتورك CN قد أخذت مكانة كبيرة بين قنوات الأطفال لما تتميز به عن بقية قنوات الأطفال، حيث تبث الكثير من مسلسلات الرسوم المتحركة بشكل حصري، كما تضفي اختيارات القناة من مسلسلات الأنيمي على القناة طابع غربي وتعرض جانب آخر من الثقافة المعروفة داخل البيوت العربية، كما تتميز بكون عروضها مدبلجة إلى اللغة العربية الفصحى لمساعدة الناطقين بالعربية، لذلك اليوم نعرض تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN 2022 على قمر نايل سات وعرب سات، من أجل قضاء وقت شيق لأطفال الأسرة ومتابعة العروض الجذابة من جميع الفئات العمرية المختلفة.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN 2022 على نايل سات

وقد صرحت إدارة قناة كرتون نتورك بالعربية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القناة كرتون نتورك CN اسم القمر الصناعي نايل سات Nilesat تردد القناة 12226 معامل الاستقطاب أفقي/ H معامل الترميز 27500 معامل تصويب الخطأ 5/6 الجودة SD

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN 2022 على عرب سات

ومن أجل ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN على القمر الصناعي عرب سات / بدر 6، يمكن ضبط الجهاز على بيانات الاستقبال كما يلي: