تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021 علي النايل سات والعرب سات

تعد قناة كرتون نتورك بالعربية من أشهر القنوات المخصصة للأطفال، والتي تجذب عدد كبير من المتابعين من أنحاء الوطن العربي، وتقدم القناة مجموعة رائعة من أشهر البرامج والأفلام التي تناسب المراحل العمرية كافة ناطقة باللغة العربية.

ويبحث عدد كبير من الآباء على التردد الجديد للقناة، وخاصةً بعد تعديل القناة التردد الخاص بها؛ وذلك لتوفر على متابعيها برامج وأفلام عالية الجودة.

قناة كرتون نتورك 2021

و قناة كرتون نتورك تابعة لشركة “ترنر برودكاستنج سيستم” والتابعة للشركة الأم “تايم أورنر”، والتي تم إطلاقها في 10 أكتوبر 2010 في الإمارات المتحدة، وتقدم قناة كرتون نتورك بالعربية عدد من البرامج والمسلسلات ذات جودة عالية مثل:

مسلسل بين 10

مسلسل البطل ستيفن

عالم غامبول المدهش

هاي هاي بوفي امي يومي

تشاودر

الدببة الثلاثة

أولاد الجيران

كامب لازلو

كوردج الجبان

مختبر دكستر

مغامرات بيلي وماندي

مغامرات فلاب جاك

منزل فوستر

ميغاس

وتقدم القناة مسلسلاتها وبرامجها علي مدار 24 ساعة دون توقف مع مراعاة فروق التوقيت بين البلدان العربية.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات

ويمكنك ضبط القناة على هذا التردد :

التردد: 12226 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الإستقطاب: عمودي

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على العرب سات

كما يمكن استقبال التردد الجديد علي القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي: