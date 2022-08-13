تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على النايل سات CN

كرتون نتورك أحد أهم قنوات الأطفال الفضائية القناة التي تقدم المحتوى الحصري المتميز للطفل الصغير مما جعلها تنفرد بصدارة القنوات المتخصصة في مجال الأطفال ليس فقط داخل الوطن العربي ولكنها تعد من أهم قنوات الأطفال في العالم وذلك لعدد كبير من المزايا التي تتسم بها القناة منها المحتوى المتميز الذي تقوم الشركة بإنتاجه والعديد من الأفلام والمسلسلات الأنمي ومسلسلات الكرتون للطفل التي يتم عرضها على القناة مدبلجة إلى اللغة العربية.

لذلك فإن قناة كرتون نتورك تعد من أكثر القنوات التي يتم البحث عن ترددها للاستمتاع بالأفلام والمسلسلات المختلفة والبرامج التي يتم عرضها على مدار اليوم بدون انقطاع أو توقف والعديد من الأغاني المخصصة للأطفال التي تتمتع بالقيم التعليمية الرائعة خاصة أن قناة نتورك قناة ناطقة باللغة العربية على الرغم من أنها قناة أمريكية سوف نتعرف على بعض المعلومات عن هذه القناة وكافة بيانات استقبال القناة على جهاز الرسيفر.

تردد كرتون نتورك بالعربية 2022

تتمتع قناة كرتون نتورك العربية بوجبة دسمة منها المسلسلات والأفلام المتخصصة والتي تقدم محتوى متميز للطفل الصغير يجعل الطفل يستفيد من القناة ليس فقط بالتسلية والمتعة ولكن بالكثير من القيم الجيدة حيث يمكن استقبال تردد كرتون نتورك العربية الجديدة 2022 على جهاز الاستقبال من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

بالإضافة إلى أنه يمكن استقبال قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 عن طريق البيانات التالية:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

أهم برامج قناة كرتون نتورك

عند تنزيل تردد كرتون نتورك سوف يستمتع الأطفال الصغار بمجموعة كبيرة من البرامج المتميزة التي يتم عرضها على القناة من أهم هذه البرامج: