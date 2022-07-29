يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد لتنزليها إلى أطفالهم، حيث أنها تعتبر واحدة من أهم القنوات الفضائية للأطفال في الوطن العربي، وذلك بسبب ما تقوم بتقديمه من الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية، تتميز القناة أنها تقدم البرامج المفيدة والمعلومات التي تنمي عقل الأطفال وتحسن من مهارتهم وتعمل على تغذية أفكارهم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 علي النايل والعرب سات.

قناة كرتون نتورك

انطلقت قناة نتورك بالعربية لأول مرة في عام 2010 من مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وتتخصص القناة في عرض أفلام الكرتون والرسوم المتحركة للأطفال التي تدخل السعادة والبهجة إلى قلوبهم. كما أنها تساعدهم في تنمية فكرهم وموهبتهم بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية المدبلجة والتي تسهل علي الأطفال فهمها والتعلم منها، وهي قناة مجانية تماماً لا تحتاج إلى اشتراكات شهرية وتبث البرامج على مدار 24 ساعة بدون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

⭐ القمر الصناعي نايل سات ⭐ التردد 12226 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب أفقي أو H ⭐ معدل التصحيح 5/6 ⭐ الجودة HD

تردد قناة كرتون نتورك علي العرب سات

⭐ القمر الصناعي العرب سات ⭐ التردد 11747 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب أفقي أو H ⭐ معدل التصحيح 5/6 ⭐ الجودة HD

⭐ القمر الصناعي ياه سات ⭐ التردد 11996 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب رأسي ⭐ معدل التصحيح 5/6 ⭐ الجودة HD

برامج قناة نتورك بالعربية

ليزي تاون.

كرتون مغامرات تشاك والأصدقاء.

كرتون بانانا في البيجاما.

كرتون باوند بابيز.

كرتون جيلي جام.

كرتون كابتن كريم وقطار الحكايات.

كرتون بايبي لوني تيونز.

كرتون كريبتو الكلب العجيب.

كرتون توم وجيري الجديد.

كرتون دورثي وعجائب مدينة أوز.

فيلم سامي رجل الإطفاء.

الكلب بات تافي.

فيلم عائلة الهابو.

كرتون نتورك مايك القوي.

كرتون 44 كاتس.

كرتون غريزي والليمنغز.

سباقات مضحكة.

كرتون يابا دابا ديناصور.

كينغدوم فورس.

فيلم جديد لوني تونز.

مسلسل بن تن.

مسلسل عالم غامبول المدهش.

مسلسل كلارنس.

مسلسل العم جدو.

خطوات إضافة تردد كرتون نتورك بالعربية

يمكن إضافة قناة نتورك بالعربية علي الرسيفر من خلال الخطوات التالية: