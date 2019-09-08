تردد قناة كرتون توم وجيري Tom And Jerry Channel لمشاهدة أبرز المغامرات المسلية







تردد قناة كرتون توم وجيري لكل محبي وعشاق الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة المتنوعة خاصة الاطفال نقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديدة وكل ما تعرضه القناة من أفلام متنوعة، لتكون تسلية للأطفال وأيضا الكبار في وقت الفراغ، حيث ازداد البحث بالفترة الأخيرة عن متابعة كرتون توم وجيري المحبب لدى الأطفال، خاصة وأن الكرتون يظهر الصراع بين القط توم والفأر جيري، وتبث القناة برامجها على النايل سات على مدار اليوم.







تردد قناة كرتون توم وجيري

تعد القناة من أهم وأكثر قنوات الكرتون شعبية في مصر والعالم العربي من حيث التشويق والإثارة التي ينجذب إليها الأطفال كما تهتم القناة بتعليم الأطفال و تنمية عقولهم وتطوير مهاراتهم الذهنية، وتتميز القناة بالعديد من المزايا التي جعلتها الأقوى بين منافسيها من نفس المجال وهي تحرص دائما على تقديم محتوى هادف يفيد الأطفال وينمي مهاراتهم الذهنية، لا تقدم القناة محتوى إعلاني بين الفقرات، حتى لا تصيب المشاهد بالملل والانزعاج ، ولكي تستطيع ان تصل إلى تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات اتبع الخطوات التالية:







إدخال التردد الموضح بالجدول التالي بشكل صحيح، ثم إدخال معدل القطبية، ومعدل الترميز، ومعدل الخطأ، وذلك لكي تتمكن من متابعة فقرات قناة توم وجيري بكل سهولة.

كما يمكنكم معرفة تردد قناة بطوط كيدز Batot Pics المحببة لدى جميع الأطفال بمختلف أعمارهم.







تردد قناة توم وجيرى على النايل سات القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11354 عمودي 27500 5/6

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معلومات عن توم وجيري

توم وجيري هو سلسلة من الصراعات بين القط والفأر ودائما يحاول القط توم الإمساك بجيري كي يأكله لكن القط جيري دائما ينجح و يهرب دائماً ويقوم بمراوغة بأستفزازه ويقع توم دائماً في مآزق ويمر بالكثير من المشاكل أما عن شخصية توم هو قط أزرق رمادي اللون مشاغب يعيش حياة مدللة، أما جيري فهو عبارة عن فأر منزلي لونه بني يسكن في منزل سيدة توم وكلمة توم في بداية الأصل اسم عام يشمل القطط الذكور.