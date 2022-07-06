تردد قناة كراميش Karameesh Tv الجديد 2022 على النايل سات بجودة HD

نتابع معكم تردد قناة كراميش 2022، يبحث دائماً الآباء والأمهات على تردد قنوات الأطفال، حيث إنها تعتبر وسيلة ترفيه وتعليم للطفل بشكل كبير بشرط ضرورة التواجد معه أثناء المشاهدة، وقناة كراميش واحدة من أهم قنوات الأطفال التي نجحت في جذب ملايين المشاهدين الكبار قبل الصغار على مشاهدة محتواها.

تردد قناة كراميش

انطلق البث الرسمي لقناة كراميش في عام 2009 وهي قناة أردنية مخصصة للأطفال، حيث تقدم في محتواها فكرة تربوية ودينية للطفل في صورة أغاني وأناشيد، ولذلك حققت نسب مشاهدات مرتفعة في فترة وجيزة من انطلاقها، ونافست القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي.

يرأس قناة كراميش وسيم عواد، والقناة تمتلك عدد من النجوم المتألقين والمحببيين عند الأطفال وهم:- ” زينة عواد، رأفت وسيم عواد، لين الغيث، نغم الغيث، عبدالقادر صباهي، نتالي مرايات، بيسان صيام، أمل قطامي، مجاهد هشام، محمد عدوي”.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022

تهدف قناة كراميش على غرس الثقافة بكافة أنواعها في عقول الطفل العربي، لذا تقدم معلومات ونصائح قيمة سواء كانت دينية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تقديمها للأعمال اليدوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد أعلنت إدارة القناة عن وجود تغيير في تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات، وطالبت متابعيها بضرورة إدخال التردد الجديد على أجهزة الريسيفر الخاصة بهم، للاستمتاع بمشاهدة أقوى أغاني وأناشيد وبرامج الأطفال، وإليكم تردد قناة كراميش 2022 الجديد على النايل سات:-

التردد:- 11603.

الاستقطاب:- أفقي H.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 3/4.

تردد قناة كراميش على عرب سات