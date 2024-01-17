تعتبر قناة كراميش واحدة ضمن أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، وهذه القناة تعمل على عرض مجموعة من الأناشيد التي تخاطب أعمار الأطفال بداية من سن ثلاث سنوات وحتي سن 14 عاماً، وتهتم القناة في الفترة الحالية بتنويع المحتوي الخاص بها حيث عملت على تقديم بعض الأفلام الرسوم المتحركة باللغة العربية بالإضافة إلي بعض برامج الأطفال.

تردد قناة كراميش 2024 على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة كراميش 2024

تستطيع استقبال إشارة قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال التردد التالي:-

التردد : 11430.

تصحيح الخطأْ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

الإستقطاب: .أفقي.

كيفية ضبط إشارة القناة

هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها من أجل ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

الضغط على زر القائمة الموجود في الريموت كنترول الخاص بك.

اختيار من القائمة التي تعرض لك “التركيب”.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة إضافة قناة جديدة.

تحديد القمر الصناعي.

إدخال تردد القناة.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر البحث.

يتم تنزيل القناة ثم الضغط على زر حفظ.

قناة كراميش

قناة كراميش هي قناة عربية مخصصة للأطفال إنطلقت في عام 2009 من المملكة الأردنية الهاشمية، وتعرض القناة على شاشتها مجموعة من الأناشيد التي يقدمها الأطفال.

وتتبع القناة سياسية الدمج بين التعليم والترفية في نفس الوقت، حيث تهدف القناة إلى ربط التعليم بالترفيه، وذلك لسهولة التواصل مع أعمار الأطفال المختلفة، وتحرص إدارة القناة على تقديم محتوى مناسب لا يحتوي على مشاهد عنف.