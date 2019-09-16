تردد قناة كراميش للأطفال المهتمة بجميع البرامج الخاصة بالأطفال بجانب بث الأغاني والأفلام الكارتون عبر شاشتها، فهي محط اهتمام العديد من الأباء من أجل المحتوى المقدم لأبنائهم وبناتهم، لذلك يبحثون عن تردد قناة كراميش للأطفال عبر قائمة القنوات المتوفرة في الريسفير، ونقدم في التقرير التالي تردد قناة كراميش للأطفال لنوفر على الجميع عناء البحث والجهد عبر محركات البحث بجوجل.

قناه كراميش للأطفال هي قناه متخصصة بالفن الهادف لتعليم الطفل والترفيه عنه. وقناة كراميش للأطفال هي قناة إنشادية مختصة بالأطفال، حيث بدأت بثها في 15 فبراير 2009 من الأردن وضمّت بعض المنشدين أمثال موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري محمد عدوي وعبدالقادر صباهي وغيرهم.

تردد قناة كراميش للأطفال

يمكنك متابعة كافة البرامج الخاصة بقناة كراميش للأطفال عبر القناة على موقع اليوتيوب، ولمتابعة القناة عبر البث المباشر، إليك تردد قناة كراميش للأطفال المتوفرة بقائمة القنوات التي يتم تنزيلها عبر الريسيفر.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11315 (V) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات Karameesh

قناة كراميش للأطفال

قدمت قناة كراميش الكثير من الكليبات في بدايتها مثل بابا عضلنجي، ونام نام يلا نام. كما قدمت العديد من رسوم كرتونية وبعض الأعمال اليدوية والمعلومات الثقافية والنصائح الاجتماعية كالحفاظ على النظافة وغيرها وأيضاً الدروس الدينية كآداب الطعام. واشتهرت قناة كراميش في البلدان العربية مثل مصر والسعودية والعديد من الدول الأخرى من خلال البرامج ذات المواضيع التربويية، كتقديم طيب ليه تعمل حريقه لـ(أمل قطامي) – الطماع لـ(موسى مصطفى) – الغشاش لـ(بشرى عواد + مجاهد هشام) والكثير من المواضيع.