تردد قناة كراميش للأطفال الجديد على النايل سات
كراميش هي من القنوات الممتعة و الشيقة تقدم محتوى يناسب الأطفال الصغار، وهي من أقوى و أفضل القنوات المحبوبة لدى الأطفال من فئات عمرية مختلفة، بحيث لها أسلوب خاص في بناء محتواها وذلك بهدف مساعدة الطفل في بناء شخصيته و تقويتها مع تعلم الطفل سلوكيات جديدة و ذلك عن طريقة عرض أناشيد و أغاني جمية و شيقة تناسب المستوى المعرفي للطفل، يمكن للطفل الإستمتاع بمشاهدة قناة كراميش و التي بدورها تستعرض محتواها على مدار 24 ساعة باستمرار و دون انقطاع.
في هذه الفقرة سنقدم لكم تردد القناة التلفزية Karameesh TV بطريقة مختصرة و بسيطة :
|القمر الصناعي
|التردد
|الإستقطاب
|معامل التصحيح
|معدل الترميز
|النايل سات
|11310
|أفقي
|3/4
|27500
|النايل سات
|11396
|عمودي
|5/6
|27500
مميزات قناة كراميش
Karameesh TV لها العديد من المميزات من أقوى و أفضل القنوات المحبوبة لذى الأطفال الصغار، من بينها.
- توفر قناة كراميش محتوى ذو جودة عالية.
- محتوى ممتع جدا للأطال من الأغاني و الأناشيد.
- لا تحاول قناة كراميش دمج الثقافات الغربية في محتواها بحيث تحافظ على تقاليد الوطن العربي.
- بث محتوى على مدار 24 ساعة دون إنقطاع.
يمكنك الإنضمام إلى المجموعة الرسمية لقناة كراميش على الفيسبوك: Karameesh TV
أهم الأناشيد التي تعرض في القناة
- فوانيس الحارة.
- الغيورة.
- اللي خلقنا منا.
- ما تعانديش.
- أنشودة الذاب.
- أحلى صحاب.
- توتة على الحدوتة.
- شمعة كراميش