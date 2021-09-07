تردد قناة كراميش للأطفال الجديد على النايل سات

بواسطة مصطفى لمسلك

كراميش هي من القنوات الممتعة و الشيقة تقدم محتوى يناسب الأطفال الصغار، وهي من أقوى و أفضل القنوات المحبوبة لدى الأطفال من فئات عمرية مختلفة، بحيث لها أسلوب خاص في بناء محتواها وذلك بهدف مساعدة الطفل في بناء شخصيته و تقويتها مع تعلم الطفل سلوكيات جديدة و ذلك عن طريقة عرض أناشيد و أغاني جمية و شيقة تناسب المستوى المعرفي للطفل، يمكن للطفل الإستمتاع بمشاهدة قناة كراميش و التي بدورها تستعرض محتواها على مدار 24 ساعة باستمرار و دون انقطاع.
في هذه الفقرة سنقدم لكم تردد القناة التلفزية Karameesh TV بطريقة مختصرة و بسيطة :

تردد قناة كراميش الجديد
القمر الصناعي التردد الإستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز
النايل سات 11310 أفقي 3/4 27500
النايل سات 11396 عمودي 5/6 27500

مميزات قناة كراميش

Karameesh TV لها العديد من المميزات من أقوى و أفضل القنوات المحبوبة لذى الأطفال الصغار، من بينها.

  • توفر قناة كراميش محتوى ذو جودة عالية.
  • محتوى ممتع جدا للأطال من الأغاني و الأناشيد.
  • لا تحاول قناة كراميش دمج الثقافات الغربية في محتواها بحيث تحافظ على تقاليد الوطن العربي.
  • بث محتوى على مدار 24 ساعة دون إنقطاع.

يمكنك الإنضمام إلى المجموعة الرسمية لقناة كراميش على الفيسبوك: Karameesh TV

أهم الأناشيد التي تعرض في القناة

  • فوانيس الحارة.
  • الغيورة.
  • اللي خلقنا منا.
  • ما تعانديش.
  • أنشودة الذاب.
  • أحلى صحاب.
  • توتة على الحدوتة.
  • شمعة كراميش


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مصطفى لمسلك

معكم مصطفى عمري 20 سنة، مغربي الجنسية أقطن بمدينة أكادير، أدرس بجامعة إبن زهر كلية الآداب و العلوم الإنسانية بشعبة الدرسات الإنجليزية، أحب مجال العمل على الإنترنت بالخصوص التدوين و كتابة المقالات.