تردد قناة كراميش للأطفال الجديد على النايل سات

كراميش هي من القنوات الممتعة و الشيقة تقدم محتوى يناسب الأطفال الصغار، وهي من أقوى و أفضل القنوات المحبوبة لدى الأطفال من فئات عمرية مختلفة، بحيث لها أسلوب خاص في بناء محتواها وذلك بهدف مساعدة الطفل في بناء شخصيته و تقويتها مع تعلم الطفل سلوكيات جديدة و ذلك عن طريقة عرض أناشيد و أغاني جمية و شيقة تناسب المستوى المعرفي للطفل، يمكن للطفل الإستمتاع بمشاهدة قناة كراميش و التي بدورها تستعرض محتواها على مدار 24 ساعة باستمرار و دون انقطاع.

في هذه الفقرة سنقدم لكم تردد القناة التلفزية Karameesh TV بطريقة مختصرة و بسيطة :

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز النايل سات 11310 أفقي 3/4 27500 النايل سات 11396 عمودي 5/6 27500

مميزات قناة كراميش

Karameesh TV لها العديد من المميزات من أقوى و أفضل القنوات المحبوبة لذى الأطفال الصغار، من بينها.

توفر قناة كراميش محتوى ذو جودة عالية.

محتوى ممتع جدا للأطال من الأغاني و الأناشيد.

لا تحاول قناة كراميش دمج الثقافات الغربية في محتواها بحيث تحافظ على تقاليد الوطن العربي.

بث محتوى على مدار 24 ساعة دون إنقطاع.

يمكنك الإنضمام إلى المجموعة الرسمية لقناة كراميش على الفيسبوك: Karameesh TV

أهم الأناشيد التي تعرض في القناة