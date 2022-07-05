تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات بجودة HD

تردد قناة كراميش الجديد 2022، مشيرا إلي أنها قناه مخصصة للأطفال حيث بدأ البث الرسمي لها منتصف فبراير عام 2009، وتضم العديد من المنشدين المحببين للأطفال والكبار أيضا، مثل مجاهد هشام وأحمد عدوي وغيرهم، حيث اشتهرت القناه في الوطن العربي ببرامجها الهادفة والتربوية للأطفال الصغار، ولذلك يلجأ الكثير من الآباء والأمهات بالبحث على تردد قناة كراميش الجديد، وتحميلها على هواتفهم الخاصة بهم، من أجل الاستفادة من المحتوي المقدم للأطفال بما يشمل ذلك أغاني أطفال وأفلام كرتونية جذابة ومثيرة لوعيهم والتي تنمي عقولهم.

تردد قناة كراميش الجديد

كانت قناة كراميش قد أعلنت قبل أسابيع عن تغيير في ترددها، وأشارت إلى أن القناة الجديدة تعمل على تردد جديد يظهر من خلال النقاط التالية:

تردد القناة 11603.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الجودة HD.

كيفية تسجيل تردد قناة كراميش الجديد

أولا قم بتسجيل الدخول إلى قائمة الإعدادات.

اختر خاصية التركيب.

سجل الدخول على التثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي نايل سات.

سجل تردد الكراميش الجديد، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز.

ثم الضغط على OK.

ثم اضغط على حفظ.

برامج كراميش التلفزيونية

برنامج كركبة.

برنامج سايلنت.

برنامج سهران.

برنامج شمة هوا.

برنامج سيبك من أساليبك.

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال

التردد 10853.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة توم وجيري الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11354.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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