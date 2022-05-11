تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات وتردد قنوات الاطفال 2022 بجودة Hd

يتزايد البحث في تلك الفترة عن تردد قناة كراميش الجديد 2022، وذلك على القمر الصناعي نايل سات، حيث هذه القناة تعد من أفضل القنوات المحببة إلى الأطفال الصغار وذلك نظرا لتقديمها مجموعة من أفضل الأناشيد والبرامج المميزة التي تجذب الطفل إليها وفي نفس الوقت تحرص على تعليمه المزيد من القيم الحميدة التي تظل في نفس الطفل حتى الكبر، ونتعرف اليوم معا على التردد الجديد الخاص بالقناة مع باقي ترددات قنوات الاطفال 2022.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

يعتبر تردد قناة كراميش الجديد 2022 من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها الآن في كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك لأنها تعد قناة مميزة للطفل وتعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف، وإليكم التردد الخاص بها ..

تردد القناة: 11603

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

استقطاب: أفقي

الجودة: Hd

ترددات قنوات الاطفال 2022

هناك الكثير من ترددات قنوات الاطفال 2022 والتي يمكن ضبطها الآن على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم عن طريق إدخال البيانات التي سوف نستعرضها معكم في السطور التالية، حيث توجد مجموعة كبيرة ومميزة من القنوات التي تخطى باهتمام الطفل في كافة الأعمار، ومن ضمن تلك القنوات قناة توم وجيري وقناة طيور الجنة وقناة ميكي كيدز والعديد من القنوات الأخرى المميزة.

تردد قناة طيور الجنة 2022

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 عن طريق إدخال البيانات التالية على جهاز الرسيفر الخاص بكم ..

تردد القناة: 11393

القمر الصناعي: نايل سات

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

إليكم الآن تردد قناة ميكي كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبط البيانات التالية ..

تردد القناة: 11526

معدل الترميز: 27500

استقطاب:

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

تردد قناة توم وجيري 2022