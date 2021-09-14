تردد قناة كراميش الجديد 2021 Karameesh على النايل سات

تردد قناة كراميش الجديد هذا هو ما يتم البحث عنه بكثرة في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب اهتمام قناة كراميش بالعقل الفكري للأطفال مثلما اهتمت بالجانب الترفيهي، فقناة كراميش تعتمد على تنمية وتطوير ثقافة الطفل ولهذا أصحب من أشهر وأكثر القنوات مشاهده في الفترة الأخيرة، كما حرصت القناة على تعليم الأطفال الأمور التي قد يكونوا في حاجةٍ لها في كافة الفئات العمرية، وذلك يتم من خلال عرض الأناشيد والبرامج التي تحمل رساله جيدة لكل الأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات

قمر صناعي: نايل سات.

التردد:11605.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

استقطاب: أفقي.

الجودة: HD

تردد أخر قناة كراميش الجديد على نايل سات

قمر صناعي: نايل سات.

التردد:11393.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

استقطاب: أفقي.

الجودة: HD

التشفير: القناة غير مشفرة.

برامج قناة كراميش

تميزت قناة كراميش بعرضها مجموعة برامج ترفيهية وتعليمية في الوقت ذاته خاصة بالأطفال، وهذه أبرز البرامج المقدمة على القناة:

برنامج سايلنت.

برنامج نجمك سهران.

برنامج شمة هوا.

برنامج سيبك من أساليبك.

برنامج حتى تثبت إدانته.

قنوات الأطفال من ضمن القنوات ذات معدل البحث المرتفع، وذلك للمحتوى الترفيهي الذي تقدمه تلك القنوات، حيث يتم الإستعلام عن التردد بعد ضبطه بالطريقة الصحيحة، ونقوم بعرض طريقة ضبط التردد بالشكل الصحيح: