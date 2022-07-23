تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

تحظى قناة كراميش على اهتمام كبير جداً من قبل أولياء الأمور لما تقدمه القناة من محتوي هادف للأطفال، التي تكسبهم مهارات تعليمية ترفيهية، كونها تمدهم بالكثير من المعلومات الثقافية والتعليمية والترفيهية، وشمل محتوي القناة على العديد من البرامج و الأغاني والفقرات المتنوعة للأطفال، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي تردد قناة كراميش الخاصة بالأطفال.

قناة كراميش للأطفال

قناة إرشادية ذات محتوي متخصصة بالأطفال، بدأ بثها في15 فبراير2009 من الأرْدُنّ، كما ضمت بعض المنشدين مثل موسى مصطفى ومجاهد هشام و مديرها وسيم عواد، كما اشتهرت قناة كراميش في كثير من البلدان العربية لمحتواها التربوي، كونها تقدم العديد من الأفلام الكرتونية والمعلومات الثقافية والنصائح الاجتماعية.

أهم ما يميز قناة كراميش

تعرض القناة مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعجب الأطفال كثيراً وتعلمهم المهارات المفيدة كما أن لها شعبية كبيرة لدي المتابعين، ومن اهم مميزاتها كالتالي:

تعتبر قناة مجانية تماماً، يتم الاستمتاع بها من دون قيود أو رسوم أو اشتراكات.

تقدم محتوى ممتاز من أفلام الرسوم المتحركة التي يحبها ويتابعها الكثير من الأطفال حول العالم.

تقدم برامج تعليمية تهدف إلى تعليم الأطفال المهارات الجديدة والقيم الأخلاقية والمبادئ وتحثهم على تعلم كل ماهو جديد ومفيد.

لا تعرض أي ألفاظ خارجة أو محتوى غير أخلاقي، لذلك يطمئن أولياء الأمور عند ترك أطفالهم.

تردد قناة كراميش نايل سات

يمكن تنزيل القناة من أجل متابعة أفلام الكرتون والأناشيد المخصصة للأطفال بواسطة ترددها عبر نايل سات متمثل في:

التردد 11643 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة كراميش عرب سات

يمكنك ضبط تردد قناة الأطفال على القمر الصناعي عرب سات والذي يأتي في جميع الدول العربية، تابع الجدول التالي لبضبط أحدث تردد القناة.

التردد 11390 الاستقطاب افقي H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه أفضل وأشهر قناة عربية خاص في الأطفال التي تقدم المحتوي الجميل والهادف، والعديد من الفقرات والبرامج المتنوعة، ويمكنكم ضبط التردد من خلال الجداول والمذكورة في أعلى المقال.