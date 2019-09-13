تردد قناة فاميلي هندي family hindi لكل عشاق ومحبي المسلسلات الهندية ونجوم بوليوود

تردد قناة فاميلي هندي Family Hindi هى قناة هندية فضائية تعمل على NileSat، تخصصت في عرض باقة مغايرة من الحلقات المسلسلة الهندية المدبلجة بالعربي؛ حيث أنه يتابعها شريحة كبيرة من المتفرجين، تمَكّنت طوال مدة زمنية وجيزة اكتساح بقية القنوات المسابقة لها عن كفاءة، لذا ارتفع البحث عنها أثناء الآونة الأخيرة، وهي قناة تابعة لعدة قنوات فاميلي التي تشمل كلا من “قناة فاميلي دراما، قناة فاميلي كلاسيك، قناة فاميلي قصص”، كما أنها أنجزت توفيق ساحق وتصدرت أعلى كشوف القنوات الفضائية، استطاعت في فترة قليلة أن تحظى على إعجاب عدد كبيرة من المتفرجين لما تقدمه من محتوى هادف وقيم.









ميزات قناة فاميلي هندي

آخر إصدرات الأجهزة والمعدات الحديثة التي قدرتها من نشر وإشاعة محتواها بأفضل جودة .

مثلما أنها تخصصت في عرض باقة من الحلقات المسلسلة الهندية على نحو سريع، والذي ازداد من تصدرها أعلى القنوات الفضائية العارضة للأعمال الفنية الهندية كما إنها تبث كل الوقائع والمهرجانات العالمية المرتبطة في المجتمع الهندي.

وقفت على قدميها ببث آخر الأعمال السينمائية المتنوعة التي نالت على نمط كبيرة من الحشد للقناة.

استعانت قناة فاميلي هندي بـ أكفأ مجموعة عمل يمتاز بخبرة عالية، الأمر الذي عمل على سرعة انتشارها بصورة قوية بشكل كبير من خلال تقديم أفضل جودة وبصوت نظيف وصورة جلية . اعتمدت القناة علىإصدرات الأجهزة والمعدات الحديثة التيمنمحتواهاأنها تخصصت فيباقة منالرائعة التي جعلتها تدخل إلى القلوبسريع، والذيمن تصدرها أعلىتبث كلوالمهرجاناتالهندي.ببثالمتنوعة التي نالت علىكبيرة منللقناة.استعانت قناة فاميلي هندي بـ أكفأبخبرة عالية،عمل على سرعة انتشارهاوبصوتوصورة







تردد قناة فاميلي هندي على Nile Sat

لكل عشاق ومحبي الدراما الهندية ومواصلة كل مستجدات النجوم الهنود، على يد جدول المواعيد اللاحق سوف يظهر تردد قناة فاميلي هندي بشكل مفصل ، للاستمتاع بمشاهدة أشد الأعمال السينمائية والحلقات المسلسلة الهندية

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القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 00000 (V) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Family Hindi“ مميزات قناة فاميلي هندي تعمل القناة على تلبية احتياجات جميع متابعيها، لهذا فهي توفر سلسلة مغايرة من الأعمال السينمائية والتمثيليات الهندية ما بين العاطفية، الكوميدية، الاكشن، والتراجيدي”؛ لأبرز النجوم الهنود من ضمنهم ” شاروخان، سلمان خان، رانبير، كابور، وأنوشكا، كاجوال، انوشكا، وآخرين من النجوم اللامعين”.ق الدراما الهندية

تتميز قناة فاميلي هندي والمعلوم كونها واحدة من أفرع باقة قنوات فاميلي الترفيهية ببثها ذو المواصفات المتميزة لأحدث الأعمال الفنية الهندية المترجمة والتي تنال رضا واستحسان قطاع هائل من عاشقين التليفزيون و السينما البوليوودية في جمهورية مصر العربية ودول الوطن العربي والذين ازدادت بشكل مضاعف أعدادهم حديثاً للاستحواذ على ترددها الجديد.