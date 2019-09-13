تردد قناة فاميلي هندي family hindi لكل عشاق ومحبي المسلسلات الهندية ونجوم بوليوود
ميزات قناة فاميلي هندي
مثلما أنها تخصصت في عرض باقة من الحلقات المسلسلة الهندية الرائعة التي جعلتها تدخل إلى القلوب على نحو سريع، والذي ازداد من تصدرها أعلى القنوات الفضائية العارضة للأعمال الفنية الهندية كما إنها تبث كل الوقائع والمهرجانات العالمية المرتبطة في المجتمع الهندي.
وقفت على قدميها ببث آخر الأعمال السينمائية المتنوعة التي نالت على نمط كبيرة من الحشد للقناة.
استعانت قناة فاميلي هندي بـ أكفأ مجموعة عمل يمتاز بخبرة عالية، الأمر الذي عمل على سرعة انتشارها بصورة قوية بشكل كبير من خلال تقديم أفضل جودة وبصوت نظيف وصورة جلية.
تردد قناة فاميلي هندي على Nile Sat
كما يمكنكم أيضا من هنا معرفة، تردد قناة شاروخان هندي Sharo5an Hind.
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الجودة
|نايل سات
|00000 (V)
|27500 – 5/6
|SD
|اسم القناة على قائمة القنوات “Family Hindi“
مميزات قناة فاميلي هندي
تعمل القناة على تلبية احتياجات جميع متابعيها، لهذا فهي توفر سلسلة مغايرة من الأعمال السينمائية والتمثيليات الهندية ما بين العاطفية، الكوميدية، الاكشن، والتراجيدي”؛ لأبرز النجوم الهنود من ضمنهم ” شاروخان، سلمان خان، رانبير، كابور، وأنوشكا، كاجوال، انوشكا، وآخرين من النجوم اللامعين”.ق الدراما الهندية
تتميز قناة فاميلي هندي والمعلوم كونها واحدة من أفرع باقة قنوات فاميلي الترفيهية ببثها ذو المواصفات المتميزة لأحدث الأعمال الفنية الهندية المترجمة والتي تنال رضا واستحسان قطاع هائل من عاشقين التليفزيون و السينما البوليوودية في جمهورية مصر العربية ودول الوطن العربي والذين ازدادت بشكل مضاعف أعدادهم حديثاً للاستحواذ على ترددها الجديد.