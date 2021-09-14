تردد قناة “عين التعليمية” الجديد علي النايل سات لمتابعة الدروس التعليمية للعام الدراسي الجديد.. وجدول الحصص

تزداد عمليات البحث في السعودية عن تردد قناة عين التعليمية الجديدة من أجل متابعة الدروس التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443/1444 في المملكة.

قنوات عين التعليمية

وتحرص وزارة التربية والتعليم بالسعودية على إيجاد بدائل تعليمية متعددة تسمح للطالب لمشاهدة دروسه التعليمية، حتى يتم الاستغناء عن المدرسة خلال هذه الفترة؛ من خلال البث التليفزيوني التعليمي.

وبخلاف الدروس التعليمية، تعرض قناة عين أهم وأحدث أخبار وزارة التعليم بالسعودية وجميع فعاليتها الهامة، ويتم من خلالها بث الدروس عبر 12 قناة تعليمية.

بالإضافة الي امتلاكها الي منصة على اليوتيوب، ولكل قناة المرحلة الدراسية الخاصة بها، بمتوسط خمس ساعات يوميًا وتعاد البرامج عدة مرات على مدار اليوم، لتناسب جميع أفراد الأسرة؛ نظرًا لاحتوائها على طلاب من مراحل تعليمية مختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بالسعودية استطاعت في العام السابق من تطوير منصة إلكترونية تعليمية للطلاب بإسم “مدرستي” للتعلم المباشر عن بعد.

وتأتي قنوات عين داعمة لهذه المنصة، وذلك من أجل الحفاظ علي العملية التعليمية وذيادة سُبل تلقي المعلومة لتناسب كافة الفئات، وتتميز هذه المنظومة التعليمية بالاتي:

خطة ثابتة واضحة على مدار اليوم.

شرح تفصيلي لجميع المواد التعليمية وحلول للمشاكل الرياضية المعقدة.

جدول الحصص الدراسية للاسبوع الثالث

ونشرت التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن جدول دروس الحصص اليومية للمراحل التعليمية كافة للاسبوع الثالث:

تردد قنوات عين

ونستعرض لكم من خلال موقع “نجوم مصرية” تردد قنوات عين الجديد النايل سات، وهو كالآتي:

التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 12437 عمودي 27500 3/4

كيفية ضبط قنوات عين

ونشرت التربية والتعليم فيديو مصورًا توضح فيه كيفية ضبط قنوات عين، والذي جاء كالآتي: