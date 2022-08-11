تقنية

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

اميرة محمد

قناة طيور بيبي من أهم وأفضل قنوات الأطفال المتميزة، حيث تقدم أناشيد وبرامج تجذب الأطفال، مما جعل العديد من العائلات في مصر والعالم العربي في البحث عن تردد قناة طيور بيبي، لمساعدتهم في قضاء أوقات فراغ الأطفال وتسليتهم.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

وتجذب قناة طيور بيبي الأطفال من خلال مشاهدة الأغاني والبرامج والأناشيد التي تقدمها القناة، حيث تعرضها بطريقة شيقة تحتوي على العديد من القيم والقصص والمغامرات المختلفة التي تجذب الأطفال إليها، ونعرض الآن تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية ” النايل سات وعرب سات” كالتالي:-

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

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استقبل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الآباء والأمهات عن  تردد قناة طيور بيبي لما تقدمه من محتوى جيد هادف، يساعد الأطفال على التعلم من خلال الأناشيد المتميزة والتي تحتوي على الحروف العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني المبسطة والمتميزة، ونعرض الآن تردد قناة طيور بيبي الجديد على النايل سات كالتالي:-

تردد قناة طيور الجنة بيبي:  11257
معدل الترميز: 27500
معدل الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح: 5/6
جودة: SD
تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات
تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

ولاستقبال قناة طيور بيبي على النايل سات بجودة HD، يرجى تحديث تردد القناة كالتالي:-

تردد قناة طيور الجنة بيبي:  11393
معدل الترميز: 27500
معدل الاستقطاب: عمودي
معامل التصحيح: 3/4
جودة: Hd
تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

ولاستقبال قناة طيور بيبي في المملكة العربية السعودية وآسيا، عبر القمر الصناعي عرب سات، يرجى ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد قناة طيور الجنة بيبي:  11013
معدل الترميز: 30000
معدل الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح: 3/4
جودة: SD

قناة طيور بيبي

وتعد قناة طيور بيبي امتداد لقناة طيور الجنة، وتم تأسيسها عام 2008، في المملكة الأردنية الهاشمية، ونجحت القناة خلال هذه الفترة في تحقيق مشاهدات عالية، لتصبح أفضل قنوات الأطفال المجانية، حيث يفضل جميع الأطفال دون سن السادسة قناة طيور بيبي، لما تقدمه من مجموعة كبيرة من الأغاني وكليبات الأطفال المتميزة، مثل ” تعليم الألوان وليلى والذئب والأرنب والسلحفاة ومحمد نبينا” وغيرها من الأغاني الشيقة والأناشيد المتميزة.

اميرة محمد

محررة ومدونة، حاصلة على ليسانس آداب، واعمل في مجال التعليم، وأهوى القراءة ومتابعة الأخبار المصرية والدولية.


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