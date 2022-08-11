تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

قناة طيور بيبي من أهم وأفضل قنوات الأطفال المتميزة، حيث تقدم أناشيد وبرامج تجذب الأطفال، مما جعل العديد من العائلات في مصر والعالم العربي في البحث عن تردد قناة طيور بيبي، لمساعدتهم في قضاء أوقات فراغ الأطفال وتسليتهم.

وتجذب قناة طيور بيبي الأطفال من خلال مشاهدة الأغاني والبرامج والأناشيد التي تقدمها القناة، حيث تعرضها بطريقة شيقة تحتوي على العديد من القيم والقصص والمغامرات المختلفة التي تجذب الأطفال إليها، ونعرض الآن تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية ” النايل سات وعرب سات” كالتالي:-

استقبل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور بيبي لما تقدمه من محتوى جيد هادف، يساعد الأطفال على التعلم من خلال الأناشيد المتميزة والتي تحتوي على الحروف العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني المبسطة والمتميزة، ونعرض الآن تردد قناة طيور بيبي الجديد على النايل سات كالتالي:-

تردد قناة طيور الجنة بيبي: 11257 معدل الترميز: 27500 معدل الاستقطاب: أفقي معامل التصحيح: 5/6 جودة: SD

ولاستقبال قناة طيور بيبي على النايل سات بجودة HD، يرجى تحديث تردد القناة كالتالي:-

تردد قناة طيور الجنة بيبي: 11393 معدل الترميز: 27500 معدل الاستقطاب: عمودي معامل التصحيح: 3/4 جودة: Hd

ولاستقبال قناة طيور بيبي في المملكة العربية السعودية وآسيا، عبر القمر الصناعي عرب سات، يرجى ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد قناة طيور الجنة بيبي: 11013 معدل الترميز: 30000 معدل الاستقطاب: أفقي معامل التصحيح: 3/4 جودة: SD

قناة طيور بيبي

وتعد قناة طيور بيبي امتداد لقناة طيور الجنة، وتم تأسيسها عام 2008، في المملكة الأردنية الهاشمية، ونجحت القناة خلال هذه الفترة في تحقيق مشاهدات عالية، لتصبح أفضل قنوات الأطفال المجانية، حيث يفضل جميع الأطفال دون سن السادسة قناة طيور بيبي، لما تقدمه من مجموعة كبيرة من الأغاني وكليبات الأطفال المتميزة، مثل ” تعليم الألوان وليلى والذئب والأرنب والسلحفاة ومحمد نبينا” وغيرها من الأغاني الشيقة والأناشيد المتميزة.