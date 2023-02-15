تردد قناة طيور الجنة 2023 على نايل سات لمشاهدة أفضل أغاني وبرامج الأطفال يوميا على شاشتها

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر وأهم القنوات الفضائية المهتمة بالأطفال في الوطن العربي، حيث تهتم قناة طيور الجنة بتقديم وعرض مجموعة متميزة جدا من برامج الأطفال وعدد كبير من أفلام الرسم المتحركة، هذا فضلا عن تقديم القناة لعدد كبير جدا من الأغاني والأناشيد التي تتميز بها القناة عن غيرها من قنوات الأطفال، سوف نقدم لكم متابعينا في هذا الموضوع تردد قناة طيور الجنة على نايل سات مع إلقاء الضوء على أبرز ما تعرضه القناة من برامج.

تردد قناة طيور الجنة

تردد القناة معامل التصويب الترميز القطبية اللقمر الصناعي 11274 3/4 27500 H نايل سات

قناة طيور الجنة

تهتم قناة طيور الجنة كما سبق وذكرنا بكل ما يهم الطفل سواء من أفلام رسوم متحركة او برامج ترفيهية،إلا أن أكثر ما يميز القناة هوا تقديمها لعدد كبير جدا من الأغاني والأناشيد للأطفال، حيث تعرض القناة يوميا عدد كبير من الأغاني التي يقوم بأدائها مجموعة من الأطفال، ودائما ما تهدف القناة من خلال هذه الأغاني والأناشيد إلى تعليم الأطفال بعض المهارات أو بعض القيم مثل احترام الكبير أو مساعدة الضعيف، كما تستهدف القناة أيضا من خلال تلك الأغاني إلى المساعدة في تعليم الأطفال بعض المواد التعليمية البسيطة مثل تعلم الحروف والأرقام وغير ذلك.

نشأة قناة طيور الجنة

بدأت قناة طيور الجنة عملها منذ حوالي خمسة عشر عاما، وطيلة هذه الفترة استطاعت القناة الحصول على جانب كبير من اهتمام الأطفال الباحثين عن نوعا من الترفية عبر شاشة التليفزيون، وعلى الرغم من ظهور عدد كبير جدا من القنوات المهتمة بالطفل والتي تقدم محتوى مشابه لما تعرضه قناة طيور الجنة إلا أن القناة تمكنت من الحفاظ على مكانة مميزة لها بفضل تميزها وانفرادها بما تعرضه من برامج خصوصا أغاني الأطفال التي تعتبر أحد أهم مميزات القناة.