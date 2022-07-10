تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات بدون تشفير وبجودة HD

لا يزال تردد قناة طيور الجنة 2022 يحتل قائمة الترددات الأكثر بحثاً، وخاصةً عقب توقف تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات منذ فترة ثم إعادة بثه مرة أخرى في شهر مارس الماضي، وتعتبر قناة طيور الجنة من أول وأقدم القنوات التليفزيونية المتخصصة للأطفال في الوطن العربي.

قناة طيور الجنة

انطلق البث الرسمي لقناة طيور الجنة في عام 2008 على يد رجل الأعمال الأردني خالد المقداد وزوجته مروة حماد، وقد استطاعت القناة أن تكسب ثقة الجمهور فور انطلاقها، نظراً للمحتوى الهادف والذي تميزت به، حيث إنها تعرض الأغاني والأناشيد التي من خلالها تستطيع أن توصل معلومة دينية أو سلوك قيم للطفل.

تفاجئ محبي القناة بإعلان عودة تردد قناة طيور الجنة 2022 مرة أخرة على القمر الصناعي النايل سات، تحت عنوان “تعود للتغريد”، وكان هذا خبر سار للكبار قبل الصغار.

تردد قناة طيور الجنة 2022

تبث قناة طيور الجنة محتواها على مدار 24 ساعة بدون تشفير أو انقطاع وبجودة فائقة في الصوت والصورة، ومن أبرز المزايا في القناة هو أن من يقوم بالغناء والأناشيد والبرامج الترفهية هم أطفال، وبذلك تصل الفكرة أو المعلومة إلى الجمهور المستهدف على الفور.

ويمكنكم ضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الترددات الآتية:-

التردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات

التردد:- 11258.

الاستقطاب:- أفقي H.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 5 / 6.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات