تردد قناة طيور الجنة 2021 علي النايل سات
تعتبر قناة طيور الجنة من أهم وأفضل القنوات العربية للأطفال، وهي حائزة على جائزة أفضل قناة أطفال في الوطن العربي.
وتحرص القناة على أن تبث القيم الأخلاقية والدينية السامية في نفوس الأطفال الصغيرة؛ حيث تعلم الاطفال الصلاة ، وحب القرآن ،وأغاني دينية كثيرة، و تحثهم على عدم الكذب والأمانة والمحافظة على صلة الرحم…وإلخ.
قناة طيور الجنة
وقناة طيور الجنة تأسست عام 2008 ميلادياً، ومنذ تأسيسها وهي تعتبر واحدة من أهم وأفضل القنوات للأطفال، و تحظى بعدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي.
و قناة طيور الجنة يديرها خالد مقداد وعائلته، وتقع في مدينة عمان بالأردن ولكن يتم بثها من دولة البحرين، وتعتمد القناة على تقديم الأناشيد والأغاني اللطيفة للاطفال من أجل تسهيل وتبسيط المعلومة.
تردد قناة طيور الجنة 2021
وتُغير قناة طيور الجنة ترددها من حين لأخر وذلك من أجل وصول لأفضل جودة من الصوت والصورة ، وترددها الجديد هو :
|تردد القناة:
|11632
|القمر:
|نايل سات
|الاستقطاب:
|عمودي
|معدل الترميز :
|27500
|معامل التصحيح:
|¾
طريقة ضبط قناة طيور الجنة 2021
ويقدم لكم موقع ” نجوم مصرية ” طريقتين في غاية السهولة لضبط قناة طيور الجنة بحسب نوع الرسيفر الخاص بك والطريقة الأولى كالآتي :
- قم بالضغط على Menu من خلال جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.
- والضغط على قائمة الترددات.
- الضغط على اللون الخاص بكلمة إضافة.
- واخيرًا قم بإضافة بيانات الجدول السابق.
- الضغط على Enter.
طريقة أخري :
- قم بالضغط علي menu
- الضغط على كلمة إختيارات
- الضغط على التثبيت اليدوي
- ادخال التردد وضبط معدل الترميز
- الضغط على ok
- الضغط علي save