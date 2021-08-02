تردد قناة طيور الجنة 2021 علي النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم وأفضل القنوات العربية للأطفال، وهي حائزة على جائزة أفضل قناة أطفال في الوطن العربي.

وتحرص القناة على أن تبث القيم الأخلاقية والدينية السامية في نفوس الأطفال الصغيرة؛ حيث تعلم الاطفال الصلاة ، وحب القرآن ،وأغاني دينية كثيرة، و تحثهم على عدم الكذب والأمانة والمحافظة على صلة الرحم…وإلخ.

قناة طيور الجنة

وقناة طيور الجنة تأسست عام 2008 ميلادياً، ومنذ تأسيسها وهي تعتبر واحدة من أهم وأفضل القنوات للأطفال، و تحظى بعدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي.

و قناة طيور الجنة يديرها خالد مقداد وعائلته، وتقع في مدينة عمان بالأردن ولكن يتم بثها من دولة البحرين، وتعتمد القناة على تقديم الأناشيد والأغاني اللطيفة للاطفال من أجل تسهيل وتبسيط المعلومة.

تردد قناة طيور الجنة 2021

وتُغير قناة طيور الجنة ترددها من حين لأخر وذلك من أجل وصول لأفضل جودة من الصوت والصورة ، وترددها الجديد هو :

تردد القناة: 11632 القمر: نايل سات الاستقطاب: عمودي معدل الترميز : 27500 معامل التصحيح: ¾