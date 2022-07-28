تردد قناة طيور الجنة وكراميش الجديد 2022 على النايل سات

يبحث كثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة وكراميش الجديد، وذلك لحرصهم على أطفالهم الذين يستمتعون وهم يشاهدون هذه القنوات الشيقة والممتعة المخصصة للأطفال، وأيضًا في ظل حرص المسئولين عن هذه القنوات علي تحديثها باستمرار، وذلك بسبب ارتباط هؤلاء الأطفال بتلك القنوات، حيث تتمتع هذه القنوات بالحركة والنشاط والألوان المثيرة للاهتمام من الأطفال، بالإضافة إلى أنها تقدم محتوى علمي مفيد للفرد.

قناة طيور الجنة

هي من القنوات الشيقة والممتعة التي تجذب الأطفال، حيث تصدرت محركات البحث على جوجل، كما تحرص الكثير من الأمهات على تحديثها لحب أطفالهم لها، حيث أنها تعرض محتوى علمي مفيد وأيضًا تعرض برامج دينية وترفيهية واجتماعية وثقافية للأطفال، كما أنها تعلم الأطفال الأخلاق والقيم.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2022

● تردد قناة طيور الجنة 11258.

● القمر الصناعي النايل سات.

● معدل الترميز 27500.

● معامل تصحيح الخطأ ⅚.

قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش الجديدة من أعلى القنوات في البحث على جوجل، حيث أنها تحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من أفضل البرامج المحببة لدى الأطفال، كما تقدم أحب الأغاني التي تجذبهم للمشاهدة، حيث يتم عرضها في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة كراميش الجديدة 2022

● تردد القناة: 11603.

● القمر الصناعي: نايل سات.

● معامل تصحيح الخطأ: ¾.

● معدل الترميز: 27500.

خطوات إضافة قناة كراميش الجديدة إلى الريسيفر

● يجب الدخول إلى قائمة الإعدادات.

● اختيار التركيب ومنها نحدد التثبيت يدوي.

● اختيار القمر الصناعي نايل سات.

● تسجيل تردد قناة كراميش الجديدة.

● تسجيل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

● الضغط على OK ثم الضغط على حفظ.

● الانتظار حتى تظهر قناة كراميش الجديدة.