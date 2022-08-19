تعرف على أحدث تردد لقناة طيور الجنة وأهم البرامج المقدمة عليها لسنة 2022

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات العائلية ومحببة لدى جميع الأطفال، لتقديمها الكثير من البرامج ذات المحتوى الهادف فهى تساعد على تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة وأيضاً برامج تعليمية للمساعدة في تعليم القراءة والكتابة والنطق الصحيح للحروف والأرقام، كما تقدم برامج دينية لتعليم الدين الإسلامي ولذلك فهى محببة لدى ولي الأمر والطفل واستطاعت ان تصبح الان من أهم القنوات المتخصصة للأطفال.

نبذة عن قناة طيور الجنة:

هي قناة فضائية متخصصة للأطفال تم إطلاقها عام 2008 ومؤسسها هو خالد مقداد، وكان مقرها في مدينة عمان، أصبح منها الأن العديد من القنوات المترجمة بالعديد من اللغات فمنها طيور الجنة الفرنسية، وأيضاً باللغة التركية والإنجليزية. يتم اذاعتهم على اليوتيوب فقناة طيور الجنة مستمرة في مسيرتها الإبداعية حتى تصل إلى جميع أنحاء العالم.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات:

التردد 11258.

الأستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطاء 5/6.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة SD.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات:

التردد 11310.

الإستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطاء 5/6.

معدل الترميز 27500.

دقة الجودة SD.

أهم البرامج المقدمة على قناة طيور الجنة:

هى قناة تخصصت في عالم الأطفال فتقوم بتقديم اناشيد الأطفال والكرتون لتعليم السلوك الصحيح والمساعدة في تعليم الحروف والأرقام ليسهل على الطفل تعلم القراءة والكتابة ومن أهم تلك البرامج ما يلي:-

برنامج طيور الخير.

صوتك كنز.

أشكال ألوان.

منبر أحباب الله.

على الهوى سوا.

ست البيت الصغيرة.

نجوم طيور الجنه.

برنامج قالتلي العصفورة.

بالإضافة إلى العديد من الأغاني والأناشيد المحبوبة لدى جميع الأطفال.

كيفية استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد:

لإستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة يجب القيام بالخطوات الآتية كما يلي:-