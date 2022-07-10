تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات والعرب سات 2022

يبحث عدد كبير من الآباء على تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات حيث أن هذه القناة تحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي، فهي مخصصة للأطفال وتقوم بعرض الأغاني والأناشيد وفيديوهات هادفة لتعليم أطفالنا المعاملة الحسنة، بالإضافة إلى بعض المعلومات الدينية التي يستفيد منها الطفل، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سوف نقوم بالتعرف على تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات والعرب سات.

قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة واحدة من بين أهم القنوات التلفزيونية الخاصة بالأطفال، فهي تقدم محتوى تلفزيوني ترفيهي للأطفال، حيث تتميز بعرض فيديوهات وأغاني وأناشيد بصوت وصورة ذات جودة عالية، والهدف منها تعليم أبناءنا القيم الدينية والمعاملات الحسنة، وبعد توقف القناة لفترة معينة تم الإعلان من صاحب القناة خالد مقداد عن إعادة بث القناة مرة ثانية، وبالتالي فإن هذا الخبر السار أسعد عدد كبير من الآباء والأمهات حيث سيستمتع الأطفال مجددا بمشاهدة قناة طيور الجنة، ومن خلال السطور التالية يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي والتردد كالآتي.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة عبر النايل سات والعرب سات

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة من خلال الاتي:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

هو 11258 ويجب أن يكون الاستقطاب أفقي h ومعدل الترميز هو 27500، ومعامل تصحيح الخطأ يكون كالآتي 6/5.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

هو 11310 الاستقطاب يكون عمودي v ومعدل الترميز هو 27500، أما معامل تصحيح الخطأ يكون كالآتي 4/3.