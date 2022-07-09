تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة HD

يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022، علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات وخاصة بعد تحديث التردد الخاص بها، حيث إن تلك القناة هي واحدة من ضمن أفضل قنوات الأطفال وأكثرها شهره، وذلك بسبب إن تلك القناة تقدم للأطفال مجموعة من البرامج التلفيزيونية المتنوعة، والتي تهتم بتسلية الأطفال وخاصة في أوقات العطلات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم للأطفال العديد من البرامج التعليمية، وسنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2022

يمكن إستقبال إشارة قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي النايل سات وذلك من خلال التردد التالي:-

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 علي عرب سات

تستطيع إستقبال إشارة قناة طيور الجنة، علي القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال تردد القناة الجديد وهو :-

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنك القيام بإستقبال إشارة قناة طيور الجنة الجديد علي الأقمار الصناعية المختلفة عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي:-

الدخول إلي القائمة الرئيسية في جهاز الاستقبال.

اختيار من القائمة قائمة خيارات.

بعد ذلك اختيار ضبط الهوائي ثم التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي.

تكتب تردد قناة طيور الجنة الجديد.

بعد ذلك تملئ باقي بيانات التردد الجديد.

الضغط علي أيقونة الحفظ.

بعد ذلك تنتظر حتي يتم البحث عن القناة وتثبيتها.

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من البرامج المتنوعة واليومية للأطفال بالإضافة إلي العديد من الأناشيد الدينية والأغاني الخاصة بالأطفال والتي يقدمها بعض الفنانين في الأردن، ومن هذه البرامج هي:-

نشرة أخبار الدار مناجاة الرسام الصغير أنا أحبكم رياضة x رياضة طيور الجنة في عيونهم كواليس ماما قالت ورتل القرآن ترتيلا حكايا جنى حروف الهجاء

تردد قناة طيور الجنة علي سهيل سات

تذاع قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي سهيل سات، ويمكن استقبال إشارة القناة علي القمر عبر التردد التالي:-