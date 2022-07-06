تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات بجودة HD

تردد قناة طيور الجنة 2022، تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد وعن أهم ترددات قنوات الأطفال الجديدة علي القمر الصناعي خاصة مع قدوم العطلة الصيفية لتسلية أطفالهم وتشغلهم أوقات الفراغ، ومن افضل القنوات المخصصة للأطفال هي قناة طيور الجنة، ومن المعروف بأن طيور الجنة هي قناة محبوبة من الكبير قبل الصغير من قديم الزمان، حيث تتميز بمحتواها المثير والشيق للأطفالنا ويغرز فيهم الشجاعة والتفكير الزائد لما تحتوي على أغاني مثيرة ومحتوي جذاب يحثهم علي القيم والتعليم، ولذلك يبحث الكثير من الأطفال وآبائهم بصورة دائمة عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2022 باعتباره عامل أساسي لتسلية أطفالنا، دعنا نوضح لحضراتكم طريقة سهلة وبسيطة عن كيفية تنزيل قناة طيور الجنة من خلال هذه المقالة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2022

التردد: 11258H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات 2022

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات 2022

التردد: 11310.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

من السهل جدًا إعداد تردد قناة طيور الجنة الجديد ولا تتطلب سوى بضع خطوات بسيطة:

ادخل إلى القائمة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

انقر فوق خيارات.

أدخل ميزة التثبيت اليدوي.

أدخل التردد الجديد لقناة طيور الجنة.

قم بضبط معدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ واملأ باقي البيانات.

اضغط على أيقونة ok ثم حفظ.

انتظر بضع دقائق حتى تتم إضافة القناة بنجاح.

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