تقنية

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 لمشاهدة محتوى الأطفال

وليد الفقي

هل تبحث عن تردد قناة طيور الجنة؟ نستعرض لك أحدث تردد لقناة طيور الجنة الخاصة بالأطفال، على القمر الصناعي نايل سات وعربسات وسهيل سات، وطريقة ضبط تردد القناة.

قناة طيور الجنة تعتبر أشهر قناة لعرض برامج واناشيت للأطفال في الوطن العربي، ويشاهدها الأطفال من دول الخليج بكثرة، ومصر.

ومنذ فترة سابقة توقفت قناة طيور الجنة عن العمل، ولكنها عادت مرة أخرى، وكان سبب تعطل القناة هو من أجل تحسين وتطوير من أداء القناة.

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وبالتالي قدمت القناة التردد الجديد الخاص بها على الأقمار الصناعية، وهو ما سيتم عرضه لكم في الفقرات التالية.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

إليك الآن تردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات، قم بضبطه على التليفزيون لعرض القناة:

تردد قناة طيور الجنة الجديد
تردد قناة طيور الجنة الجديد
القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة 11258
معدل الترميز 27500
معدل تصحيح الخطأ
الاستقطاب أفقي

نايل سات:-

  • التردد: 11258.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • استقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

هنا نستعرض تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات:

تردد قناة طيور الجنة 2022
تردد قناة طيور الجنة 2022
القمر الصناعي عربسات
تردد القناة 11310
معدل الترميز 27500
معدل تصحيح الخطأ 4/3
الاستقطاب عمودي

عربسات:-

  • التردد: 11310.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الاستقطاب عمودي.

تردد قناة طيور الجنة سهيل سات

إليك تردد القناة على قمر صناعي سهيل سات:

تردد قناة طيور الجنة الجديد

القمر الصناعي سهيل سات
تردد القناة 11310
معدل الترميز 27500
معدل تصحيح الخطأ 4/3
الاستقطاب عمودي

سهيل سات:-

  • التردد: 11310.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • عمودي.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة على التليفزيون

1- اضغط على زر القائمة من الريموت، ثم اختر منها التركيب.

ضبط تردد قناة طيور الجنة 1
ضبط تردد قناة طيور الجنة 1

2- سيظهر لك بعض الخيارات، قم باختيار منها قائمة الترددات.

ضبط تردد قناة طيور الجنة
ضبط تردد قناة طيور الجنة 2

3- بعد ذلك اضغط على الزر الأحمر من الريموت.

ضبط تردد قناة طيور الجنة
ضبط تردد قناة طيور الجنة 3

4- الخطوة الأخيرة قم بكتابة بيانات التردد، مثل القمر الصناعي والتردد والاستقطاب وغيره.

ضبط تردد قناة طيور الجنة
ضبط تردد قناة طيور الجنة 4

محتوى قناة طيور الجنة

تعرض قناة طيور الجنة الكثير من المحتوى الأناشيد وبرامج تليفزيونية ترفيهية وتعليمية ودينية مخصصة للأطفال، ومن أفضل الأناشيد أو الأغاني التي تعرض على القناة هي:

تردد قناة طيور الجنة الجديد

  • بيبي بالطريق جايينا.
  • أجا العيد عصومي ووليد.
  • بابا ما عاد يكذب.
  • آخر العنقود.
  • بابا جاب لي بالون.

ومن أهم البرامج التليفزيونية التي تعرض على طيور الجنة هي:

  • برنامج حكايات جنى.
  • غناء أنشد لنا.
  • الكواليس.
  • الديني ورتل القرآن ترتيلاً.
  • حروف الهجاء.
  • الرسام الصغير.
  • شموس لا تغيب.

وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، ولاعب كرة قدم في نادي ميت خلف، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.


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