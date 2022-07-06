تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات للأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم القنوات المفضلة للأطفال لذلك الآلاف يوميًا يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة الجديد من أجل الاستمتاع بالمحتوى الذي تقدمه القناة، خصوصًا بأن القناة توقفت عند البعض بشكل مفاجئ إلى أن أعلنت القناة أن كل من يعاني من هذه المشكلة يحتاج إلى ضبط الجهاز على التردد الجديد، لذلك سنتعرف سويًا اليوم في المقال عن تردد قناة طيور الجنة الحديث على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

من الجدير بالذكر أن الانطلاقة الأولى لقناة طيور الجنة الفضائية كانت خلال عام 2008 وكانت أول قناة عربية متخصصة في تقديم محتوى للأطفال وخصصت الكثير من البرامج التي يقدمها الأطفال بالإضافة إلى الأناشيد التي تحمل رسائل إيجابية لذلك لا يقلق الآباء والأمهات من جلوس الأطفال طوال الوقت أمام هذه القناة نظرًا لأنهم يثقون بشكل كبير في المحتوى الذي تقدمه، وإليكم الترددات الجديدة:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11315 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11393معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي عرب سات 11310 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4.

علمًا أنه في ظل انتشار العديد من قنوات الأطفال في وقتنا الحالي تظل قناة طيور الجنة الفضائية هي محل ثقة الآباء والأمهات في عالمنا العربي ومحافظة دائمًا على مكانتها منذ انطلاقتها الأولى، وهذا ينعكس في نسبة البحث اليومية عن الترددات الجديدة للقناة لأن لها دور كبير في غرس القيم الأخلاقية النبيلة الإنسانية في نفوس الأبناء.

برامج قناة طيور الجنة

تقدم القناة باقة مميزة من البرامج من أبرزها: