ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات وعربسات؟

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة، وذلك لأن قناة طيور الجنة هي أول قناة مُخصصة للأطفال وتقوم القناة بعرض محتواها بشكل مختلف ومميز، وذلك عن طريق الوصول إلى عقول الأطفال بمحتوى يقدمه أطفال مثلهم لكي تصل الفكرة بشكل سهل وبسيط، وتقدم برامج مفيدة للأطفال بمختلف المراحل العمرية بطابع أسري، يوثق مدى أهمية العائلة والتواصل فيما بينهم. وكانت ولا زالت من أفضل القنوات على الساحة، وبعد الإعلان عن عودة البث مجددًا بات البحث عن التردد مُرتفع من قِبل أولياء الأمور ، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 بعد عودتها.

حيث قام المسؤولين عن قناة طيور الجنة بالإعلان عن عودة بث القناة من خلال تردد جديد لكي تعود القناة من جديد بعد توقفها، ولكي تدخل السرور على متابعيها من الأطفال والكبار لأنها كانت قناة العائلة وليس للأطفال فقط، وذلك نتيجة لما كانت تُقدمة من محتوى هادف يُفيد الأطفال، من حيث الاهتمام بالتربية الصحيحة وترسيخ القيم والأخلاق الحميدة، وفي هذا الفيديو إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022:

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

وقد قامت قناة طيور الجنة بتوضيح تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، ويتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11258 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقي. الاستقطاب أفقي.

تردد قناة طيور الجنة على عربسات

وقد قامت قناة طيور الجنة بتوضيح تردد القناة على القمر الصناعي عربسات، ويتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي عربسات التردد 11310 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3 الاستقطاب عمودي.

تردد طيور الجنة على القمر سهيل سات

وقد قامت قناة طيور الجنة بتوضيح تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات، ويتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11310 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3 الاستقطاب عمودي.

قائمة برامج قناة طيور الجنة الجديدة