تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات وعربسات

إذا كنت تريد الحصول على قناة أطفال مميزة فلابد من متابعة تردد قناة طيور الجنة، فهي من أشهر قنوات الأطفال التي حققت نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية فور انطلاقها الأول، كما أن الأطفال يحرصون على مشاهدة القناة طول اليوم، ومنذ تغيير التردد ويبحث الآباء عن التردد الجديد حيث أن الأطفال تعلقوا بها كثيرا واصبحوا يرددون كافة الأغاني التعليمية بشكل مستمر، ويذكر أن هذه لها عدة قنوات أخرى ولكنها ناطقة بلغات أخرى.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات

تقدم قناة طيور الجنة عدد من الأغاني التعليمية التي تساعد الأطفال في معرفة القيم الحميدة والأخلاق الفاضلة التي يدعونا إليها الإسلام، بالإضافة إلى السلوكيات الصحيحة التي يجب أن يتابعها كل شخص سوء خاصة بالطعام أو الشراب أو ارتداء الملابس، كما تقدم مجموعة من البرامج الترفيهية التي يستمتع بها الأطفال وعرض أناشيد الحروف والأرقام، وجاء تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11393.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

جودة القناة إتش دي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة، 11310.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز، 27500.

أسباب تغيير تردد طيور الجنة

تم تغيير تردد قناة طيور الجنة في بداية العام الحالي 2021 مثل العديد من القنوات الأخري وهذا من أجل تحسين جودة القناة وان يكون الصوت نقي والصورة اتش دي، ومن أسباب نجاح قناة طيور الجنة هي عرض المحتويات مجاناً والعمل على مدار اليوم بدون تشويش أو حدوث انقطاع البث، والإباء والأمهات يتركون الأطفال أمام القناة فترات طويلة لأنهم يثقون في المحتوى الذي تقدمه القناة.