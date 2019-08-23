تردد قناة صدى البلد “مُحدث أغسطس 2019” | المذيع أحمد موسى .. شاهد أفضل البرامج والمسلسلات والدراما العربية الممتعة

تردد قناة صدى البلد 2019 يتابع القناة العديد من محبي الإعلامي الكبير أحمد موسي، وبرنامج التوك شو الأشهر “على مسئوليتي”، والذي يناقش فيه العديد من القضايا والأحداث الجارية، ويعتبر من البرامج الأعلى مشاهدة، وقد انبثق من قناة صدي البلد الإخبارية قناة صدى البلد 2، وتقوم ببث جميع برامج صدي البلد 1 بعدها بساعتين، وقناة صدي البلد دراما، والتي يتابعها محبي الدراما المصرية والعربية.

تردد قناة صدى البلد 2019 الجديد بمصر القمر التردد FEC نايل سات 11823 (v) 3/4 نايل سات 11430 (v) 5/6 نايل سات 12169 (v) 5/6

القمر التردد FEC

نايل سات 11823 (v) 3/4

نايل سات 11430 (v) 5/6

نايل سات 12169 (v) 5/6

أبرز برامج قناة صدي البلد

برنامج علي مسئوليتي يقدمه الإعلامي أحمد موسي .

برنامج حقائق وأسرار ويقدمه الصحفي الكبير مصطفي بكري .

البرنامج الرياضي مع شوبير ويقدمه الكابتن أحمد شوبير.

برنامج صدي الرياضة ويقدمه نخبة من الصحفيين .

البرنامج الحواري نظرة للإعلامي حمدي رزق .

برنامج صباح البلد للإعلامية دينا رامز .

البرنامج السياحي حلوة يا بلدي.

برنامج الطبخ أكلة من بلدي .

البرنامج الديني علم القرآن .

برنامج علي ذمة التحقيق .

برنامج شط بحر الهوي.

برنامج نظرة .

برنامج ست ستات تردد قناة صدى البلد 2018

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11823(v) 27500 عمودي 3/4

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وقد اعلن الإعلامي الكبير، أحمد شوبير، في برنامجه الرياضي الشهير اعتزام قناة صدي البلد بث مباراة اعتزال لاعب الأهلي الكبير حسام غالي، كما قام باستضافة اللاعب في لقاء آخر مناقشا معه جميع ملابسات الكرة المصرية وهمومها وأسباب اعتزامه الاعتزال عن اللعب.

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