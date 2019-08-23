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تردد قناة صدى البلد “مُحدث أغسطس 2019” | المذيع أحمد موسى .. شاهد أفضل البرامج والمسلسلات والدراما العربية الممتعة

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة صدى البلد “مُحدث أغسطس 2019” | المذيع أحمد موسى .. شاهد أفضل البرامج والمسلسلات والدراما العربية الممتعة
تردد قناة صدى البلد 2018

تردد قناة صدى البلد 2019 يتابع القناة العديد من محبي الإعلامي الكبير أحمد موسي، وبرنامج التوك شو الأشهر “على مسئوليتي”، والذي يناقش فيه العديد من القضايا والأحداث الجارية، ويعتبر من البرامج الأعلى مشاهدة، وقد انبثق من قناة صدي البلد الإخبارية قناة صدى البلد 2، وتقوم ببث جميع برامج صدي البلد 1 بعدها بساعتين، وقناة صدي البلد دراما، والتي يتابعها محبي الدراما المصرية والعربية.

تردد قناة صدى البلد 2019 الجديد بمصر

القمرالترددFEC
نايل سات11823 (v)3/4
نايل سات11430 (v)5/6
نايل سات12169 (v)5/6
القمر التردد FEC
نايل سات 11823 (v) 3/4
نايل سات 11430 (v) 5/6
نايل سات 12169 (v) 5/6

أبرز برامج قناة صدي البلد

ردد قناة صدى البلد 2019
ردد قناة صدى البلد 2019
القمرالترددمعدل الترميزالأستقطابFEC
نايل سات 11823(v)27500عمودي3/4

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وقد اعلن الإعلامي الكبير، أحمد شوبير، في برنامجه الرياضي الشهير اعتزام قناة صدي البلد بث مباراة اعتزال لاعب الأهلي الكبير حسام غالي، كما قام باستضافة اللاعب في لقاء آخر مناقشا معه جميع ملابسات الكرة المصرية وهمومها وأسباب اعتزامه الاعتزال عن اللعب.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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