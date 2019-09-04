تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر سبتمبر 2019 : برنامج أحمد موسى .. المسلسلات العربية الدرامية عبر قمر نايل سات

تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر ، هي قناة مصرية ؛ بدأت البث في عام 2011 في بث التجريبي، من مدينة الإنتاج الإعلامي، وقناة صدى البلد تتابع آخر اهم الأخبار المحلية وكذلك التطورات على الساحة المصرية، وكذلك العربية و العالمية وتصنف قناة صدي البلد علي أنها إحدى قنوات المنوعات المصرية، على الرغم من اهتمامها الكبير بالمحتوي الإخباري، حيث تعرض ما يحدث بمصر من الأخبار والأحداث الجارية كما تقدم القناة أيضاً البرامج الاجتماعية والترفيهية المتنوعة وكذلك تهتم قناة صدى البلد بالدراما التلفزيونية من خلال ما تقدمة من مسلسلات، وهو ما جعلها من القنوات ذات نسبة المشاهدة المرتفعة والتي يحرص علي متابعتها المشاهد المصري والعربي . تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر لعام 2018، من خلال القمر الصناعي نايل سات، حيث أعلنت مؤخراً قناة صدي البلد عن قيامها بتحديث التردد للقناة،وتعتبر قناة صدي البلد من القنوات صاحبة المشاهدة المرتفعة علي القمر الصناعي في مصر والوطن العربي لما تمتلكه من مجموعة متميزة في الشأن الإعلامي. تردد قناة صدى البلد الجديد







تضم قناة صدى البلد مجموعة من الإعلاميين المتميزين أمثال:

احمد موسي

احمد شوبير

عزة مصطفى رئيس القناة الأولي بالتليفزيون المصري سابقا

دينا رامز رئيس قناة المنوعات بالقنوات المتخصصة سابقا

الكاتب الصحفي حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور سابقا

النائب البرلماني مصطفي بكري

المذيعة رشا مجدي وهو ما أدي إلي ارتفاع نسب المشاهدة بالقناة خاصة أما عن أهم البرامج التي تقدمها قناة صدي البلد، برنامج علي مسئوليتي، برنامج مع شوبير، برنامج استوديو البلد، برنامج نظرة، برنامج حقائق وأسرار، برنامج الشعب يختار الرئيس، برنامج أكلة من بلدي، وغيرها الكثير من البرامج المتميزة تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر القمر التردد FEC نايل سات 11823 (v) 3/4 نايل سات 11430 (v) 5/6 نايل سات 12169 (v) 5/6







تردد قناة صدي البلد الجديد القمر التردد FEC

نايل سات 11823 (v) 3/4

نايل سات 11430 (v) 5/6

نايل سات 12169 (v) 5/6

كما قدمت القناة العديد من البرامج المختلفة سواء الإخبارية أو الافتصادية والسياسية وأيضا البرامج الترفيهية والتي يأتي في مقدمتها :







برنامج علي مسئوليتي يقدمه الإعلامي أحمد موسي .

برنامج حقائق وأسرار ويقدمه الصحفي مصطفي بكري .

البرنامج الرياضي مع شوبير ويقدمه الكابتين أحمد شوبير.

برنامج صدي الرياضة ويقدمه نخبة من الصحفيين .

البرنامج الحواري نظرة للإعلامي حمدي رزق .

برنامج صباح البلد للإعلامية دينا رامز .

البرنامج السياحي حلوة يا بلدي.

برنامج الطبخ أكلة من بلدي .

البرنامج الديني علم القرآن .

برنامج علي ذمة التحقيق .

برنامج شط بحر الهوي.

برنامج نظرة .

برنامج ست ستات .

كما قامت قناة صدى البلد بتغطيات مباشرة للعديد من المناسبات والاحتفالات المختلفة، بالإضافة لعرضها لمجموعة من أفضل المسلسلات العربية، ولم يقتصر دور القناة على ما سبق، فهي تهتم بما يشغل بال متابعيها في مصر والوطن العربي، وتسعي القناة جاهده لتطوير نفسها وإجراء تعديلات دورية على خريطة برامجها، وذلك لتواكب التطور المستمر في التكنولوجيا بالإضافة لأستخدمها في عرضه أفضل الأنظمة العالية الجودة والعادية سواء من الاتش دي أو الأس دي لتوفر لمشاهديها الاختيار من بين الأنظمة كلا حسب جهازه .







تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11823(v) 27500 عمودي 3/4

الجدير بالذكر أيضا أن قناة صدى البلد تضم مجموعة كبيرة من المذيعين والإعلامين منهم أحمد موسي ورولا خرسا ومصطفي بكري ودينا رامز والكاتب الصحفي عمرو الخياط والذي يتولى أدارة البرامج وعزة مصطفي ورشا مجدي و غيرهم.

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أعزاءنا القراء في حال كان لديكم أي استفسار بخصوص ترددات أي قنوات أخرى يمكنكم ترك تعليق بالقناة التي تريدونها وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع قنواتكم، كما نتمنى لكم وقت سعيد.