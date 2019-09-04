تردد قناة شام اف ام السورية
تردد قناة شام اف ام السورية
تقنية

أحدث تردد قناة شام اف ام السورية سبتمبر 2019 على نايل سات في عيدها انطلاق بثها التاسع

بواسطة ندى أيمن 5

تردد قناة شام اف ام السورية الأشهر، والتي يتابعها ملايين السوريينـ المقيمين والمغتربين، ممن يشتاقوا لتتبع عبق الوطن الأم والاستماع إلى كل ما هو سوري، وهي قناة متنوعة، تبث باللغة العربية عبر القمر الصناعي نايل سات، لمنطقة شمال إفريقيا وأيضا منطقة جنوب أوروبا، تعرض أخبار سوريا الحالية، والعادات والتقاليد للمواطن السوري، عاداته القديمة والتي يستمر في استخدامها في المطعم والمشرب والملبس، التحدث عن التاريخ القديم للعصور القديمة وعبق تاريخ الوطن.



وقد انطلقت المحطة الإذاعية في 2007، وتحتفل هذا العام بعيدها التاسع، بالاستماع طوال اليوم لأغاني فيروز، وسط الأمل والحب للوطن السوري والألم من الحرب الدائرة وتوالي الأمم عليها، إلا أنها ستظل سورية، وستظل يتابعها الملايين من عشاق العبق السوري من أبناء الوطن في جميع أنحاء الأرض، وذلك من خلال ترددها الإذاعي الجديد.تردد قناة شام اف ام السورية

تردد قناة شام اف ام السورية



سوف يهمك:



ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة



    1. shafek al hajal يقول

      ما طلعت الصورة معنا في صوت فقط على التردد 12606 v

      الرد
    2. غير معروف يقول

      صوت بلا صورة التردد 12606 v

      الرد
    3. غير معروف يقول

      ما طلعت القناة عالتردد المذكور .. طالعا عالتردد القديم ١٢٦٠٥ عمودي صوت بدون صورة

      الرد
    4. غير معروف يقول

      اكتب تعليقك هنا…شكرا لجهودكم

      الرد
      1. غير معروف يقول

        ماعم تطلع القناة معي
        شو ممكن اعمل

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد