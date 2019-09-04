أحدث تردد قناة شام اف ام السورية سبتمبر 2019 على نايل سات في عيدها انطلاق بثها التاسع

تردد قناة شام اف ام السورية الأشهر، والتي يتابعها ملايين السوريينـ المقيمين والمغتربين، ممن يشتاقوا لتتبع عبق الوطن الأم والاستماع إلى كل ما هو سوري، وهي قناة متنوعة، تبث باللغة العربية عبر القمر الصناعي نايل سات، لمنطقة شمال إفريقيا وأيضا منطقة جنوب أوروبا، تعرض أخبار سوريا الحالية، والعادات والتقاليد للمواطن السوري، عاداته القديمة والتي يستمر في استخدامها في المطعم والمشرب والملبس، التحدث عن التاريخ القديم للعصور القديمة وعبق تاريخ الوطن.







وقد انطلقت المحطة الإذاعية في 2007، وتحتفل هذا العام بعيدها التاسع، بالاستماع طوال اليوم لأغاني فيروز، وسط الأمل والحب للوطن السوري والألم من الحرب الدائرة وتوالي الأمم عليها، إلا أنها ستظل سورية، وستظل يتابعها الملايين من عشاق العبق السوري من أبناء الوطن في جميع أنحاء الأرض، وذلك من خلال ترددها الإذاعي الجديد.تردد قناة شام اف ام السورية

تردد قناة شام اف ام السورية







هي من أهم ما تبقى من روائج الشام، روائح الوطن السوري، يتابعها عشان عبق الوطن، لها محتوى إعلامي متنوع، بين البرامج السياسية والإخبارية والبرامج الرياضية والحوارية، وخاصة من المغتربين خارج سوريا، وما يزال التردد يعمل على قمر نايل سات بتقنية sd، وذلك بالاشتراك مع التردد الإذاعي الحالي للقناة، تابعوا أخبار القناة وأهم ما يعرض عليها من خلال الصفحة الرسمية للقناة الإذاعية السورية شام اف ام. تردد شام اف ام الاستقطاب الترميز 11334 أفقي h. 27500 برامج شام اف ام هي قناة متنوعة، تقدم برامج سياسية، وأحداث الدولة الراهنة وتحليلات حول الأوضاع الحالية والمستقبلية، الأغاني السورية القديمة ذات الروائح السورية الأصيلة، تناول موضوعات تخص الشأن الرياضي، برامج تاريخية ووثائقية. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة سبتمبر 2019 قنوات أفضل المسلسلات .. الأفلام .. سينما .. حكايات .. كوميدي .. على قمر نايل سات وهي قناة مجانية مفتوحة، غير مشفرة، تبث من خلال القمر الصناعي نايل سات، ولا تبث من أية أقمار أخرى، تبث على مدار الساعة، وتقوم بتغطية منطقة الشام العربي وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا، لها النسب الأعلى من المتابعين من بين القنوات الإذاعية السورية، ويختص بمتابعتها، ومتابعة قنوات الراديو، المغتربين عن الوطن.