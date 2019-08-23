تردد قناة شاروخان هندي Sharo5an Hindi الجديد “أغسطس 2019” .. على قمر نايل سات .. استمتع مع الأفلام الهندية الشهيرة

تردد قناة شاروخان هندي Sharo5an Hindi فقد تعاظم البحث عن هذه القناة بصورة كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تبث القناة من خلال القمر المصري نايل سات، وقناة شاروخان هندي هي قناة أفضل الأفلام الهندية الجديدة، ومن الجدير بالذكر أن القناة تبث على مدار الساعة أحدث الأفلام الهندية الجديدة، ومع تنامي البحث عن تردد قناة شاروخان هندي، فقد أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير حتى نوفر على القارئ عناء البحث عن التردد الصحيح للقناة، ومن الجدير بالذكر أن قناة شاروخان هندي تبث محتواها مجاني وبدون تشفير، حيث يتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي.

قناة شاروخان هندي تعتبر واحدة من أفضل وأكثر القنوات الهندية مشاهدة في الوقت الحالي، حيث تتميز القناة بمحتواها الجيد عن باقي القنوات المنافسة لها، لذلك فقد استطاعت القناة أن تجتذب شريحة كبيرة من المشاهدين والمتابعين خلال فترة وجيزة، حيث تقوم القناة بعرض وببث جميع الأفلام الهندية الجديدة والحصرية، وهذه الأفلام لم يتم عرضها من قبل على شاشات القنوات المنافسة، وتهتم القناة بوجه خاص بأفلام النجم الهندي شاروخان، وتتميز القناة بميزة هامة تهم المشاهد فهي تقوم ببث للأفلام دون فواصل إعلانية مما يجعلها محل بحث متعاظم.

تردد قناة شاروخان هندي 2019

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 10872 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني

تفاصيل تقنية

القناة تبث ضمن باقة قنوات الساعة وهى إحدى الباقات المقرصنة للحقوق وتتواجد على قمر يوتلسات 8 غرب المجاور للقمر الصناعي المصري نايل سات والذى يستقبل معه على نفس طبق الاستقبال.

تردد قناة شاروخان هندي على النايل سات

قناة شاروخان هندي

تردد 10873 عمودي أو راسي أو V معامل ترميز 27500

الاسم الحالي للقناة في قائمة القنوات هو AL SA3A FILM.

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التردد الصحيح لقناة شاروخان هندي على النايل سات

وضعنا لكم جميع البيانات اللازمة لمشاهدة قناة شاروخان هندي ومتابعة جميع الأفلام الهندية التي تقوم بعرضها، يمكنكم اتباع الجدول السابق والذي ويوضح ويفصل استقبال القناة بصورة واضحة ونقية، فيجب ضبط طبق الاستقبال على المعلومات المذكورة به ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

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