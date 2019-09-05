تردد قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi لمتابعة أقوى الأعمال الهندية







تردد قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi، تشغل بال جميع عشاق الأفلام والدراما الهندية بمجرد إطلاقها عبر النايل سات وبدأ يذاع صيتها، حتى جعل الجميع يبحثون عن تردد قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi، الأمر الذي نقدمه في التقرير التالي بسهولة ويسر، وإذا كنت تبحث عنها، فعليك قراءة الموضوع حتى تتعرف على تردد قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi، فضلا عن كافة ما تبثه عبر شاشتها من أسامي الأفلام والمسلسلات، خاصة تلك المتعلقة بالفنان الهندي شاروخان، الذي يعشقه الجميع.







تردد قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi







يمكنك تنزيل تردد قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi على الرسيفر، والاستمتاع بمشاهدة جميع الأفلام الهندية دون تقطع البث أو تشفير، من خلال ذلك التردد.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10872 (V) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات Sharo5an Hindi







قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi







تعتبر قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi واحدة من أفضل القنوات الهندية مشاهدة في الوقت الحالي، متميزة بمحتواها الجيد.

استطاعت قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi اجتذاب شريحة كبيرة من المشاهدين والمتابعين خلال فترة وجيزة.

قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi تبثث جميع الأفلام الهندية الجديدة والحصرية.

قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi تعرض هذه الأفلام من قبل على شاشات القنوات المنافسة.

تهتم قناة قناة شاروخان هندي sharo5an Hindi بوجه خاص بأفلام النجم الهندي شاروخان.

تقوم قناة شاروخان هندي sharo5an Hind ببث للأفلام دون فواصل إعلانية.

معلومات عن الفنان شاروخان

مقتبس اسم القناة من الفنان الهندي شاروخان، الذي من مواليد 2 نوفمبر 1965 في نيودلهي بالهند، هو ممثل أفلام بوليودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير ومالك حق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكت. يعد واحدًا من أغنى الممثلين في العالم، بصافي ثروة تقدر بحوالي 600 مليون دولار. بدأ خان مشواره الفني في أواخر الثمانينات بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية منها مسلسل الجندي (Fauji) ومسلسل داريا ديل (Dariya Dil) سنة (1988 و 1989) إلى غاية مسلسله التلفزيوني الأخير الأبله (Idiot) سنة 1991.