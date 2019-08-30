تردد قناة سي بي سي سفرة cbc sofra لأحلى وصفات الأكل وطرق عمل الحلويات

تردد قناة سي بي سي سفرة cbc sofra علي النايل سات، من أهم الترددات التي تبحث عنها ربات البيوت والسيدات والفتيات حديثي الزواج من محبي الطبخ في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، كما يهتم بالحصول علي تردد قناة سي بي سي سفرة جميع المتابعين لمجال الطهي والراغبين في تعلم الطهي كحرفه او مهنة لكسب الرزق، تنتمي قناة سي بي سي سفرة إلي مجموعه قنوات سي بي سي المصرية، وتميزت القناة بعدد من البرامج المميزة في مجال الطبخ وتقديم وصفات الأكلات، كما أن سي بي سي سفرة تحرص على تنوع البرامج المقدمة عليها بين مطابخ الدول المحتفلة، إذ تعرض القناة عدد من البرامج من المطبخ السوري والمطبخ الخليجي وبطبيعة الحال المطبخ المصري، ولا شك في أن هذا التنوع يهدف إلي إرضاء أزواق متابعي القناة من مختلف الدول.

في العرض التالي سنقدم لكم تردد قناة سي بي سي سفرة علي نايل سات، مع توضيح مبسط لأهم وأشهر برامج قناة cbc softa، وفي سياق الحديث سنتطرق لأهم وأشهر الشيفات ومقدمي البرامج على قناة سي بي سي سفرة للطبخ.

تردد قناة سي بي سي سفرة



القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11488افقى 27500 5/6 عرب سات 11390افقي 27500 3/4

يمكنكم متابعينا الكرام متابعة جميع برامج قناة سي بي سي سفرة من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم علي تردد قناة سي بي سي سفرة السابق بيانه.

قناة سي بي سي سفرة cbc sofra.

قنوات الطبخ ظهرت علي الساحة الإعلامية منذ فتره ليست بالكبيرة، إلا انه مع مرور الوقت اكتسبت قنوات الطهي شهره واسعة لانفرادها بتقديم محتوي متميز يخص الطبخ وتقديم وصفات الأكل المتميزة السهلة، كما تعلم الفتيات المتزوجين حديثا فنون الطبخ وطرق عمل الحلويات وغيرها من الوصفات المميزة، ولعل من أهم هذه القنوات قناة سي بي سي سفرة cbc sofra التى اكتسبت شعبية كبيره جدا في الوطن العربي كله وفى مصر خصوصا الأمر الذي زاد جدا من الباحثين عن تردد قناة سي بي سي سفرة cbc sofra، وجعل الكثير من السيدات في الوطن العربي يتساءلون علي كيفيه الحصول عليه، وقد تمكنت cbc sofra بمجرد ظهورها من كسب ثقة الكثير من المشاهدين لعرضها لعدد كبير جدا من برامج الطبخ والحلويات الجيدة التي استطاعت من خلالها تصدر القنوات المهتمة بالطبخ في مصر.

أهم برامج قناة سي بي سي سفرة cbc sofra.

قناة سي بي سي سفرة تقدم عدد من البرامج المميزة جدا يقدمها عدد من الشيفات المميزين، من أهم هذه البرامج برنامج الشيف الذي يقدمه الشيف شربيني الذي يعتبر في الفترة الحالية من أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية المختصة في الطبخ في الفترة الحالية، كما تعرض القناة أيضا برنامج علي أد الايد الذي تقدمة الشيف نجلاء الشرشابي، واختص البرنامج في تقديم وصفات طهي بسيطة بإمكانيات سهله، كما تعرض قناة سي بي سي سفرة برنامج حلو وحادق الذي تقدمة الشيف سالي فؤاد، وتعرض قناة سي بي سي سفرة برنامج شبكة وصنارة المقدم من الشيف هشام السيد والذي اختص بتقديم أشهر وأجمل المأكولات البحرية، وتميز برنامج شبكة وصنارة بتصوير جميع حلقاته علي شواطئ البحر الأحمر وهو زاد من شعبية البرنامج، وبرنامج عيش وملح الذي تقدمة ماجي حبيب وهي ربه منزل مصرية اختصت في تقديم وصفات أكل بسيطة وسهله وغيرها من البرامج المختصة في تقديم وصفات الاكل و الحلويات والطبخ .

وبهذا العرض الموجز نكون قد انتهينا من تقديم وعرض تردد قناة سي بي سي سفرة علي نايل سات وعرب سات، مع إلقاء الضوء علي قناة سي بي سي سفرة بصوره سريعة وعلي أهم برامجها وسنوافيكم فورا بأي تغير يحدث علي تردد قناة سي بي سي سفرة إن حدث.

برنامج أميرة فى المطبخ علي تردد قناة سي بي سي سفرة.

تعرض قناة cbc sofra واحد من أفضل برامج الطبخ حاليا وهوا برنامج أميره في المطبخ تقديم الشيف أميره شنب، يختص البرنامج في تقديم كل وصفات الأكلات التي تخص المناسبات سوا كانت أعياد ميلاد أو حفلات منزليه، لا يهتم البرنامج بتقديم وصفات أكل يوميه لربات البيوت فقط بل ذهب إلي ما هوا أبعد من ذلك حيث يهتم البرنامج بتقديم مساعدات لكل ربنا البيت في المناسبات والعزومات الكبيرة، اكتسب البرنامج صيت كبير جدا مع ظهور القناة وهوا ما أثر بالتبعية علي تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد وجعله محط أهتمام الكثير من السيدات وربات البيت.

رمضان علي تردد قناة سي بي سي سفرة.

باعتبارها واحده من أمز قنوات الطبخ في الوطن العربي، فقد منحت قناة cbc sofra لشهر رمضان هذا العام اهتماما بالغ الأهمية، ويعود ذلك لما تعطية الأسر المصرية والعربية للأكلات والحلويات من اهتمام كبير في شهر رمضان، فقد سعت قناة سي بي سي سفره في رمضان هذا العام لتقديم كل ما هو جديد في المطبخ العربي والمطبخ الخليجي تحديدا بهدف اكتساب الكثير من الجمهور المحب للطبخ، وبالفعل مع ابتداء الشهر الكريم انفرد تردد قناة سي بي سي سفرة باهتمام كل المحبين لمجال الطبخ، فقد قدمت القناة العديد من وصفات الحلويات الشرقية وطرق عمل العزومات وغير ذلك من احتياجات السيدات المصريات في رمضان، وهوا ما دفع تردد cbc sofra لما وصل عليه الآن من نجاحا باهرا، ولمتابعه أجمل وصفات سي بي سي سفرة يمكنكم الدخول هنا.

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مقدمي برامج سي بي سي سفرة.

نجحت قناة سي بي سي سفرة فى استقطاب مجموعه من أهم وأشهر الشيفات ومقدة البرامج في العالم العربي، سي بي سي سفرة كانت تهدف من وراء ذلك جمع أكبر قدر من المتابعين لبرامجها، وبالفعل قد نجحت القناة في جعل تردد قناة سي بي سي سفرة هوا أول ترددات النايل سات في الطبخ، ومن أبرز نجوم الطبخ علي القناة الشيف أميرة شنب، والشيف غادة التلى، والشيف أسامه السيد، وعماد الخشت ونجلاء الشرشابي وسام مسعود، والشيف الشربينى، والشيف أماني مكرم، والشيف ماجي حبيب والكثير من نجوم برامج الطبخ المميزين في مصر ودول الخليج العربي، هذه المجموعة القوية من مقدمي البرامج كانت السبب الرئيسي في قوة المحتوي المعروض على القناة وجعل تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد هوا أبرز وأهم المحطات لكل من يصبو لتعلم الطبخ وإتقانه.

برنامج عمايل إديا على تردد قناة سي بي سي سفرة

تعرض قناة سي بي سي سفرة اليوم في السابعة مساءا برنامج عمايل إديا تقديم الشيف نورا السادات، البرنامج يستهدف تقديم مجموعة جديدة ومبتكرة لوصفات الأكل والحلويات للشباب والشابات المقبلون على المطبخ، يعرض البرنامج مجموعة من الأفكار المبتكرة والجديدة سواء التي تخص طرق تحضير المأكولات أو كيفية استقبال العزومات، نجح البرنامج ببساطته وسهولة طريقة عرضه في أن يضع تردد قناة سي بي سي سفرة في دائرة اهتمام الكير من المشاهدين في الوطن العربي ومصر تحديدا.

برنامج زي السكر

من أهم برامج قناة سي بي سي سفرة حاليا برنامج زي السكر تقديم الشيف نرمين هانو، البرنامج يعرض ويقدم أهم وصفات الحلويات الجديدة، يتميز البرنامج بعرضه لطريق جديده لعمل الحلويات وتقديمها بطريقة ميزه ومختلفة لجذب انتباه المشاهد، الاهتمام بعرض برامج متخصصة في الحلويات فقط عبر تردد قناة سي بي سي سفرة أعطى القناة فرصه للظهور أمام طائفة أكبر من المشاهدين، تعرض قناة سي بي سي سفرة البرنامج اليوم الجمعة الموافق 20 يوليو في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

سي بي سي سفرة على يوتيوب

حرصا من قناة سي بي سي سفرة على البقاء على تواصل دائم مع كل مشاهديها، أطلقت قناة سي بي سي سفرة قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب لترسل من خلالها كل مقاطع الفيديو الخاصة بحلقات البرامج المقدمة على القناة، وبهذا فأنه تردد قناة سي بي سي سفرة لم يعد الوسيلة الوحيدة لمتابعة ما تعرضه قناة سي بي سي سفرة من برامج فأصبح من الممكن مشاهدة برامج القناة وأحلى وصفات الأكلات عبر قناة سي بي سي سفرة على اليوتيوب، ويمكنكم متابعينا الكرام الوصول لها من خلال هذا الرابط.

جدول برامج سي بي سي سفرة