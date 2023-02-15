تردد قناة سي بي سي سفرة 2023 على نايل سات أقوى قنوات المطبخ المصري

في الآونة الأخيرة أصبحت القنوات المهتمة بالطهي وتدبير أمور المنزل أحد أهم المحتويات الإعلامية التي تجذب انتباه المشاهدين من مختلف الفئات في وطننا العربي، ولعل من أشهر القنوات المصرية المتخصصة في هذا المجال هي قناة سي بي سي سفرة، حيث تهتم القناة بتقديم مجموعة كبيرة جدا من برامج الطبخ معتمدة في ذلك على عدد مميز من أشهر الشيفات ومقدمي هذا النوع من البرامج في الوطن العربي، كما تقدم القناة عدد من برامج تدبير وإدارة شئون المنزل بالإضافة إلى عدد من البرامج التي تخص المرأة وتهدف لمساعدها في أمور حياتها اليومية.

قناة سي بي سي سفرة

تعتبر قناة سي بي سي سفرة أحد قنوات سلسلة سي بي سي المصرية التي تمتلك العديد من القنوات العاملة في الإعلام المصري منها قناة سي بي سي دراما وقناة سي بي سي العامة وقناة سي بي سي اكسترا، وقد تخصصت القناة في تقديم كل ما يخص المطخ المصري والعربي عموما من وصفات للأكل وطرق لعمل الحلويات وطريقة استضافة العزائم، كما تقدم القناة مجموعة من البرامج التي تهدف الى مساعدة ربات البيوت في التعرف على طرق إدارة المنزل وتدبير أمور الحياة المنزلية.

تردد قناة سي بي سي سفرة

لمشاهدة قناة سي بي سي سفرة يمكنكم ضبط واستقبال ترددها من خلال البيانات الواردة في الأسفل.

تردد القناة 11390 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي الترميز 27500 معامل التصويب 3/4

أشهر برامج قناة سي بي سي سفرة

تعتمد قناة سي بي سي سفرة على مجموعة كبيرة جدا من أشهر مقدمي البرامج المتخصصين في هذا المجال لعرض وتقديم برامجها مثل الشيف نجلاء الشرشابي والشيف غادة التلي وغيرهم من مقدمي البرامج المميزين، كما تعرض القناة عدد كبير من برامج الطهي المتميزة والمتنوعة ومن أشهر ما تعرضه القناة من برامج برنامج عمايل ايديا وبرنامج زعفران وفانيلا وبرنامج أميرة في المطبخ وبرنامج على أد الأيد وبرنامج مطبخ نهال، كل هذه البرامج جعلت دائما من قناة سي بي سي سفرة محل بحث واهتمام من قبل الكثير من ربات البيوت في مصر والوطن العربي.