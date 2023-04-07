تردد قناة سي بي سي سفرة وخريطة برامج القناة في رمضان لأفضل وصفات الأكل والحلويات

مع حلول شهر رمضان الكريم تهتم الكثير من ربات البيوت بالبحث عن الجديد في عالم وصفات الأكل والحلويات، وتقدم قنوات الطبخ وعلى رأسها قناة سي بي سي سفرة للسيدات كل ما هو جديد ومناسب من وصفات وطرق جديدة لعمل أشهى وأفضل المأكولات، لهذا نقدم لكم فيما يلي تردد قناة سي بي سي سفرة المصرية على نايل سات مع عرض أهم برامج القناة في رمضان هذا العام.

تردد قناة سي بي سي سفرة

لاستقبال القناة والتمتع بمشاهده كل برامجها يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لدى حضراتكم على البيانات الواردة فيما يلي.

تردد القناة القطبية الترميز معامل التصويب القمر الصناعي 11785 راسي 27500 5/6 نايل سات

قناة سي بي سي سفرة

تعتبر قناة سي بي سي سفرة حاليا واحده من أشهر القنوات المصرية المهتمة بتقديم كل ما يخص المطبخ العربي، حيث تخصصت القناة في تقديم عدد كبير من برامج الطهي معتمده على مجموعة من أشهر مقدمي البرامج المتخصصين في هذا المجال، وبجانب تقديم القناة للبرامج المتخصصة في المطبخ تقدم القناة أيضا عدد من البرامج المهتمة بالمرأة المصرية والتي تهدف لتقديم نصائح لها في تدبير أمور المنزل وتقديم بعض النصائح الأسرية لها، مثل برنامج هي وبس من تقديم الإعلامية رضوى الشربيني، ولعل هذا التنوع ساهم بشكل كبير في اكتساب القناة شعبية كبيره بين المشاهدين في الوطن العربي وخصوصا في مصر.

أهم برامج القناة في رمضان

تعرض قناة سي بي سي سفرة في رمضان مجموعة من أفضل وأقوى برامج المطبخ، يأتي على رأس تلك البرامج برنامج طعم ولون من تقديم مروه مهني البرنامج يعرض من الأحد للخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا، كما تقدم القناة أيضا البرنامج المميز الشف من تقديم الشيف شربيني، وهوا برنامج متخصص في تقديم وتحضير العزومات والمأكولات الشرقية الشهية يعرض البرنامج يوميا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، كذلك تستمر القناة أيضا في رمضان في عرض مجموعة من ابرز برامجها المستمرة على مدار العام، مثل برنامج عمايل ايديا وبرنامج زي السكر وبرنامج الأكيل وبرنامج أميره في المطبخ وبرنامج شبكه وصنارة والعديد والعديد من البرامج الأخرى المميزة.